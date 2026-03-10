快訊

台南選戰 綠營初選民調 3派系前哨戰

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南報導
台南市前議員蔡旺詮（左三）為立委陳亭妃（中）子弟兵，此次獲陳亭妃多次站台相挺，參加第十選區初選，力拚重返議會。圖／取自蔡旺詮臉書
台南市前議員蔡旺詮（左三）為立委陳亭妃（中）子弟兵，此次獲陳亭妃多次站台相挺，參加第十選區初選，力拚重返議會。圖／取自蔡旺詮臉書

民進黨昨天起至十三日辦下屆台南市議員選舉的黨內初選民調，共進行三個選區，其中第十選區（東區）「四搶二」競爭最為激烈，被視為立委陳亭妃林俊憲王定宇三方子弟兵對決，也被外界解讀為年底地方選戰的派系前哨戰。

南市議會年底應選五十七席議員，現有五十六席，其中民進黨團廿八席、國民黨團十二席、無黨十二席、無黨團結聯盟三席及台聯一席，綠營下屆提名作業，包括第三選區（大曾文區）三搶二、第十選區（東區）四搶二、第六選區（安南區）四搶三都須先初選。

第三選區昨晚民調、今公布結果，尋求連任的現任議員陳秋宏、吳通龍，面臨台南市蔴荳民主協進會理事長施朝清挑戰，麻豆區是此區最大票倉也是勝負關鍵，陳、吳分別出身下營、六甲，但多年來重心幾乎都擺在麻豆；被視為「賴系」的陳秋宏與立委郭國文在當地設服務處耕耘基層，吳通龍先前黨內市長初選挺立委陳亭妃立下戰功。

施朝清出身麻豆，還是台大工程科學及海洋工程學研究所碩士，連日來勤跑廟宇及基層活動，也帶著團隊站路口高喊「麻豆不能沒議員」，力拚突圍。

第十選區則競爭最為白熱化。尋求三連霸的現任市議員蔡筱薇被視為林俊憲子弟兵，儘管林在市長初選中失利，蔡仍公開力挺他，積極鞏固基層支持；另外，前市議員蔡旺詮則在本屆選舉意外落馬後，投入陳亭妃團隊擔任執行長，此次獲陳多次站台相挺，力拚重返議會；老將陳金鐘曾任議員、參選過南市黨部主委，具相當資歷。

卓佩于也參戰第十選區，她為立委王定宇服務處主任，也是湧言會力推的青年參選人，不過王定宇接連捲入離婚及緋聞，形象受挫，外界關注是否影響派系子弟兵選情。

第六選區角逐者為現任市議員蔡麗青，以及前議員唐碧娥的姪女唐儀靜、現任市議員郭清華女兒郭品辰、前議員劉益昌。此外，第八選區（北區、中西區）原本也是五搶四局面，但因參選人謝秉舟被爆曾涉性騷擾，遭黨中執會撤銷參選資格，該選區不辦初選。

卓佩于（前右）是湧言會召集人王定宇（前左）力推的青年參選人。圖／卓佩于服務處提供
卓佩于（前右）是湧言會召集人王定宇（前左）力推的青年參選人。圖／卓佩于服務處提供

台南第十選區現任議員蔡筱薇（左）為立委林俊憲（中）子弟兵，積極鞏固基層支持。圖／取自蔡筱薇臉書
台南第十選區現任議員蔡筱薇（左）為立委林俊憲（中）子弟兵，積極鞏固基層支持。圖／取自蔡筱薇臉書

