台南議員選將實力 重於母雞效應

二○二六年民進黨台南市議員初選暗藏派系角力，以立委林俊憲為首的「新系」與力挺市長參選人陳亭妃「挺妃派」為主要勢力，而湧言會要角、立委王定宇牽扯緋聞風波恐衝擊派系選情；黨內人士認為，議員參選者個人基層實力仍重於母雞效應。

民進黨確定由陳亭妃代表角逐下屆南市長，但本屆二十八席民進黨市議員，僅七席被視為挺妃派，屬湧言會現任議員也僅一席，先前黨內市長初選階段，包括議長邱莉莉、副議長林志展等大多數議員，都支持林俊憲，甚至林上月率「挺憲派」子弟兵登記議員初選，現任和新參選者多達十九人。

據了解，陳亭妃在初選後持續釋出善意，除跨派系互動、出席地方活動，也曾為其他派系議員參選人站台，試圖營造團結氛圍，尋求派系整合契機。

一名派系人士說，民進黨握有最強「母雞」市長候選人，但市長初選激戰留下的微妙氛圍，仍讓部分議員參選人不知該如何與母雞互動，出現觀望與搖擺情形，因此，不少參選人選擇回歸基層經營，積極在地方跑行程固樁、累積服務能量，畢竟台南屬於傳統選區，選民更重視個人實力與地方組織。

一名挺妃派的黨籍人士認為，賴清德總統在台南具備一定政治影響力，不過地方選舉的實際操作須回到基層，尤其市議員選舉更講究「接地氣」，長期的選民服務、地方耕耘與人脈經營，往往比母雞效應、黨中央支持或派系背書更為關鍵，因此即使例如王定宇緋聞風波等情況，選情起落最終仍回到參選人自身基本盤與地方實力。

地方藍營黨工觀察，整體而言下屆南市議員選戰會相當精彩，尤其國民黨此次在南市議員布局有別以往，有多名新人與政二代接棒參選，地方支持者也逐漸勇於表態，隨著藍綠陣營各自整隊，競爭勢必更白熱化。