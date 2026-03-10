快訊

台南議員選將實力 重於母雞效應

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

二○二六年民進黨台南市議員初選暗藏派系角力，以立委林俊憲為首的「新系」與力挺市長參選人陳亭妃「挺妃派」為主要勢力，而湧言會要角、立委王定宇牽扯緋聞風波恐衝擊派系選情；黨內人士認為，議員參選者個人基層實力仍重於母雞效應。

民進黨確定由陳亭妃代表角逐下屆南市長，但本屆二十八席民進黨市議員，僅七席被視為挺妃派，屬湧言會現任議員也僅一席，先前黨內市長初選階段，包括議長邱莉莉、副議長林志展等大多數議員，都支持林俊憲，甚至林上月率「挺憲派」子弟兵登記議員初選，現任和新參選者多達十九人。

據了解，陳亭妃在初選後持續釋出善意，除跨派系互動、出席地方活動，也曾為其他派系議員參選人站台，試圖營造團結氛圍，尋求派系整合契機。

一名派系人士說，民進黨握有最強「母雞」市長候選人，但市長初選激戰留下的微妙氛圍，仍讓部分議員參選人不知該如何與母雞互動，出現觀望與搖擺情形，因此，不少參選人選擇回歸基層經營，積極在地方跑行程固樁、累積服務能量，畢竟台南屬於傳統選區，選民更重視個人實力與地方組織。

一名挺妃派的黨籍人士認為，賴清德總統在台南具備一定政治影響力，不過地方選舉的實際操作須回到基層，尤其市議員選舉更講究「接地氣」，長期的選民服務、地方耕耘與人脈經營，往往比母雞效應、黨中央支持或派系背書更為關鍵，因此即使例如王定宇緋聞風波等情況，選情起落最終仍回到參選人自身基本盤與地方實力。

地方藍營黨工觀察，整體而言下屆南市議員選戰會相當精彩，尤其國民黨此次在南市議員布局有別以往，有多名新人與政二代接棒參選，地方支持者也逐漸勇於表態，隨著藍綠陣營各自整隊，競爭勢必更白熱化。

蔡英文參訪台灣燈會前赴六腳鄉 灣內娘媽堂參拜人氣高

前總統蔡英文今天下午5時許抵達嘉義縣六腳鄉，在參觀2026台灣燈會前，先前往灣內村娘媽堂祭拜，祈求風調雨順、國泰民安。即便卸任已久，她仍擁有極高人氣，一抵達現場即受到熱情民眾爭相拍照，鄉親將廟門圍得水洩不通，她也親切以笑臉迎人，展現親民作風。

台南選戰 綠營初選民調 3派系前哨戰

民進黨昨天起至十三日辦下屆台南市議員選舉的黨內初選民調，共進行三個選區，其中第十選區（東區）「四搶二」競爭最為激烈，被視為立委陳亭妃、林俊憲與王定宇三方子弟兵對決，也被外界解讀為年底地方選戰的派系前哨戰。

影／前總統蔡英文夜遊台灣燈會 民眾爭相合影展現高人氣

前總統蔡英文今天抵達嘉義縣市，登嘉市蘭潭後山步道，晚上7時許參觀台灣燈會，縣長翁章梁全程導覽，前立委陳明文及立委蔡易餘、王美惠、莊瑞雄、水上鄉長林緗亭及小英之友會代表等陪同，步行參訪台灣燈會，沿途不少民眾興奮爭相合照。

三月天柚花初綻 2026麻豆柚花季周六、日登場

三月天，柚花初綻，一年一度台南麻豆柚花季，本月14、15日將在麻豆總爺藝文中心登場，主辦單位安排一系列活動，邀請各地遊客走讀麻豆，體驗每年春天地方最浪漫時刻。

台灣面臨75年來最少降雨 南市府啟動工業自主節水7%

台灣面臨75年最少降雨量，雖然台南目前水情仍正常，南市府已提早因應可能出現水情挑戰，除已完成19口抗旱井整備作業，更已提前啟動工業單位自主節水7%等各項抗旱整備工作。

