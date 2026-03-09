影／前總統蔡英文夜遊台灣燈會 民眾爭相合影展現高人氣

前總統蔡英文今天下午5時許抵達嘉義縣六腳鄉，在參觀2026台灣燈會前，先前往灣內村娘媽堂祭拜，祈求風調雨順、國泰民安。即便卸任已久，她仍擁有極高人氣，一抵達現場即受到熱情民眾爭相拍照，鄉親將廟門圍得水洩不通，她也親切以笑臉迎人，展現親民作風。

2026-03-09 19:14