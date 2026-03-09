快訊

影／前總統蔡英文夜遊台灣燈會 民眾爭相合影展現高人氣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
前總統蔡英文夜遊台灣燈會，民眾爭相合影展現高人氣。記者李宗祐／攝影
前總統蔡英文今天抵達嘉義縣市，登嘉市蘭潭後山步道，晚上7時許參觀台灣燈會，縣長翁章梁全程導覽，前立委陳明文及立委蔡易餘、王美惠莊瑞雄、水上鄉長林緗亭及小英之友會代表等陪同，步行參訪台灣燈會，沿途不少民眾興奮爭相合照。

蔡英文晚間由縣長翁章梁等人陪同走訪嘉義夢、咖啡館品嘗嘉義咖啡、青森睡魔小屋及瑪利歐燈區，全程約1小時，晚上8時許離開。

蔡易餘表示，蔡英文卸任後魅力依舊，今天在燈區現場民眾反應非常熱烈，紛紛要求簽名合影。蔡英文在參觀過程中展現親民作風，於咖啡館細細品味在地精品咖啡，並對青森睡魔與瑪利歐等特色燈區表達喜愛，一路上與陪同名代、鄉親互動熱烈。

前總統蔡英文現身台灣燈會吸引大批人潮，翁章梁導覽品嘗在地咖啡。記者李宗祐／攝影
前總統蔡英文夜遊台灣燈會，在青森睡魔燈區合影。記者李宗祐／攝影
蔡英文現身台灣燈會吸引大批人潮，嘉義縣長翁章梁導覽品嘗在地咖啡。記者李宗祐／攝影
蔡英文現身台灣燈會吸引大批人潮，嘉義縣長翁章梁導覽品嘗在地咖啡。記者李宗祐／攝影
前總統蔡英文夜遊台灣燈會，於瑪利歐燈區前合影。記者李宗祐／攝影
前總統蔡英文夜遊台灣燈會，縣長翁章梁全程導覽。記者李宗祐／攝影
前總統蔡英文夜遊台灣燈會，民眾爭相合影展現高人氣。記者李宗祐／攝影
前總統蔡英文夜遊台灣燈會，民眾爭相合影展現高人氣。記者李宗祐／攝影
前總統蔡英文走訪嘉義市蘭潭，立委王美惠陪同登走筍寮步道。圖／翻攝王美惠臉書
前總統蔡英文夜遊台灣燈會。記者李宗祐／攝影
前總統蔡英文夜遊台灣燈會，民眾爭相合影展現高人氣。記者李宗祐／攝影
