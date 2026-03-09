快訊

蔡英文參訪台灣燈會前赴六腳鄉 灣內娘媽堂參拜人氣高

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
參觀2026台灣燈會前，蔡英文赴灣內娘媽堂祈求風調雨順。記者李宗祐／攝影
前總統蔡英文今天下午5時許抵達嘉義縣六腳鄉，在參觀2026台灣燈會前，先前往灣內村娘媽堂祭拜，祈求風調雨順、國泰民安。即便卸任已久，她仍擁有極高人氣，一抵達現場即受到熱情民眾爭相拍照，鄉親將廟門圍得水洩不通，她也親切以笑臉迎人，展現親民作風。

參拜過程中，蔡英文看起來氣色如常，並隨喜好與在地鄉親互動。現場80歲的民進黨嘉義縣黨部前主委陳英欽，今天帶著86歲的姊姊陳寶蓮前來，陳寶蓮曾是嘉義前市長張博雅的同學，兩人今天獲得蔡英文簽名。陳英欽興奮表示，終於集齊了前總統陳水扁、蔡英文及賴清德總統三人的親筆簽名，完成了多年的心願。

廟方表示，此次前總統蒞臨參拜，吸引大量鄉民圍觀，顯示其深受基層民眾喜愛。隨後，蔡英文在地方人士陪同下，前往嘉義縣主辦的2026台灣燈會展區參觀，見證嘉義從農業大縣轉型為農工科技大縣的豐碩成果。

參觀2026台灣燈會前，蔡英文赴灣內娘媽堂祈求風調雨順。記者李宗祐／攝影
參觀2026台灣燈會前，蔡英文赴灣內娘媽堂祈求風調雨順。記者李宗祐／攝影
卸任人氣不減！蔡英文六腳參拜鄉親搶拍。記者李宗祐／攝影
蔡英文現身嘉義六腳娘媽堂參拜，英系成員齊聚展現高人氣。記者李宗祐／攝影
蔡英文六腳鄉娘媽堂祈福，8旬老黨部主委圓夢集齊3總統簽名。記者李宗祐／攝影
蔡英文現身嘉義六腳娘媽堂參拜，英系成員齊聚展現高人氣。記者李宗祐／攝影
蔡英文現身嘉義六腳娘媽堂參拜，英系成員齊聚展現高人氣。記者李宗祐／攝影
