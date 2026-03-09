聽新聞
0:00 / 0:00
蔡英文參訪台灣燈會前赴六腳鄉 灣內娘媽堂參拜人氣高
前總統蔡英文今天下午5時許抵達嘉義縣六腳鄉，在參觀2026台灣燈會前，先前往灣內村娘媽堂祭拜，祈求風調雨順、國泰民安。即便卸任已久，她仍擁有極高人氣，一抵達現場即受到熱情民眾爭相拍照，鄉親將廟門圍得水洩不通，她也親切以笑臉迎人，展現親民作風。
蔡英文今天抵達六腳鄉娘媽堂，一下車便與等待的民眾合影，隨後入廟進行參拜儀式。陪同人員包括前立委陳明文、立委蔡易餘、王美惠、縣議會副議長陳怡岳及六腳鄉長黃鉦凱等人，英系重要成員齊聚。
參拜過程中，蔡英文看起來氣色如常，並隨喜好與在地鄉親互動。現場80歲的民進黨嘉義縣黨部前主委陳英欽，今天帶著86歲的姊姊陳寶蓮前來，陳寶蓮曾是嘉義前市長張博雅的同學，兩人今天獲得蔡英文簽名。陳英欽興奮表示，終於集齊了前總統陳水扁、蔡英文及賴清德總統三人的親筆簽名，完成了多年的心願。
廟方表示，此次前總統蒞臨參拜，吸引大量鄉民圍觀，顯示其深受基層民眾喜愛。隨後，蔡英文在地方人士陪同下，前往嘉義縣主辦的2026台灣燈會展區參觀，見證嘉義從農業大縣轉型為農工科技大縣的豐碩成果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。