三月天柚花初綻 2026麻豆柚花季周六、日登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
三月天柚花初綻，2026麻豆柚花季將於14、15日登場。記者謝進盛／攝影
三月天，柚花初綻，一年一度台南麻豆柚花季，本月14、15日將在麻豆總爺藝文中心登場，主辦單位安排一系列活動，邀請各地遊客走讀麻豆，體驗每年春天地方最浪漫時刻。

台南市政府文化局今在總爺藝文中心舉行「2026麻豆柚花季」記者會，以藝術策展、竹工藝設計、市集體驗與聚落走讀等多元形式，串聯自然場域與生活文化，為麻豆3月揭開專屬文化序曲。

本屆策展主軸以「柚花為媒、竹工藝為載體」，藉由春季自然意象與竹材創作對話，延伸設計創作與永續思考。核心展覽「民竹自製Bamboo Progettazione?」為一項跨國設計協作計畫，靈感源自恩佐·馬俐1974年提出的《自為設計》理念，重新詮釋設計與製作之間的關係，建構設計師與工藝師共同創作的「雙重作者性」模式。

文化局副局長林韋旭表示，展覽集結歐亞多國設計師與台南竹藝匠師協作，呈現10件全新國際共創作品，並與10件台南竹藝經典並置展出，同步公開創作歷程影像，完整呈現材料實踐與設計思維過程。

除主題展覽，柚花季亦規畫「柚花·白日夢」香氣市集，串聯麻豆在地商圈、農會與樂齡學習示範中心等單位，推出農產選品、生活工藝、創作工作坊及閱讀體驗，從味覺、嗅覺與觸覺構築沉浸式春日生活美學，現場安排音樂演出與親子活動。

包含台南市傑出演藝團隊韋瓦笛室內樂團帶來春日長笛演奏，以及街頭藝人演唱、魔幻泡泡氣球秀與故事活動；傍晚時分更推出戶外瑜珈體驗。展期自3月8日至4月26日於總爺藝文中心紅磚工藝館展出。

「柚花聚落巷弄走讀」則深入總爺庄與傳統柚子宅院，解析麻豆產業發展與生活紋理，並結合「土地友善」主題套餐，從飲食文化延伸對地方風土的理解。園區小舖同步推出柚花季限定文創商品，包括柚花耀馬守護吊飾、柚花擴香石、柚花精釀啤酒與總爺廠長宿舍Feat柚花咖啡明信片等，讓遊客將春日記憶帶回日常。

此外，麻豆區農會辦理「柚花追香路跑」、聖王宮舉辦「麻豆蚊港聖王祭」，以及倒風雅客聚落推出「春季・倒風藝術市集」，多項活動於本月接力展開，打造在地柚香風情。

三月天柚花初綻，2026麻豆柚花季將於14、15日登場，文化局副局長林韋旭邀各地遊客來體驗柚香文化特色。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局今在總爺藝文中心舉行「2026麻豆柚花季」記者會，以藝術策展、竹工藝設計、市集體驗與聚落走讀等多元形式，串聯自然場域與生活文化。記者謝進盛／攝影
總爺園區小舖同步推出柚花季限定文創商品配合活動推出的系列文創商品。記者謝進盛／攝影
現場安排古意唸哥團長羅士哲演出。記者謝進盛／攝影
總爺園區小舖同步推出柚花季限定文創商品配合活動推出的系列文創商品。記者謝進盛／攝影
台南 設計

古蹟發展商機受限 台南麻豆5年知名咖啡店退場

麥寮首辦鄉級燈會吸引20萬人次 創1億產值不遜於縣辦燈會

麥鄉公所主辦的首屆「2026麥寮燈節‧幸福光語」燈節昨晚在麥寮社教園區閉幕，近一個月元宵系列活動，以全台首創「雙主燈」及「AI科技天燈」為亮點，規模與項目不遜於縣級燈會，吸引逾20萬人次賞燈，公所估計帶動約1億元觀光與消費產值。

三月天柚花初綻 2026麻豆柚花季周六、日登場

三月天，柚花初綻，一年一度台南麻豆柚花季，本月14、15日將在麻豆總爺藝文中心登場，主辦單位安排一系列活動，邀請各地遊客走讀麻豆，體驗每年春天地方最浪漫時刻。

台灣面臨75年來最少降雨 南市府啟動工業自主節水7%

台灣面臨75年最少降雨量，雖然台南目前水情仍正常，南市府已提早因應可能出現水情挑戰，除已完成19口抗旱井整備作業，更已提前啟動工業單位自主節水7%等各項抗旱整備工作。

人才荒！雲林徵才釋出1200個職缺 矽品擴產搶人祭月薪71K　

矽品精密雲林虎尾廠區去年底投產，又持續在彰化二林、苗栗竹南擴廠，為滿足人才需求，從農曆年前到年後持續徵才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於3月14日在古坑綠色隧道舉辦徵才活動，集結36家企業、釋出1200個職缺，其中矽品精密祭出製造組主管7.1萬月薪最高，展現攬才企圖心。

雲林家扶6社工獲縣府、衛部表揚 誓言堅守「人間英雄」角色

雲林家扶中心社工陳品儒、李依盈、李欣薇、胡雁凜、蘇鈺慧、沈建儀6人獲縣府及衛福部評選優秀志工將接受表揚，不論服務30年或年輕志工新秀，均堅守崗位視苦如親，扭轉多個家庭，6人今天變妝化身為超人、美國隊長、雷神、蜘蛛人、鋼鐵俠、綠巨人，宣誓持續扮演人間英雄，盡己力扶持苦難。

臺灣面臨75年最少降雨量 臺南市府已啓動抗旱準備

臺南地區自去年9月起累積降雨量明顯低於歷年同期，時序亦已進入南部傳統枯水期，面對可能出現的水情挑戰，臺南市政府已提前啟動各項抗旱整備工作。市長黃偉哲表示，目前臺南水情雖維持正常，但市府已秉持未雨綢繆原則，全面盤整各項水資源調度與節水措施，並呼籲市民與產業共同落實節約用水，以確保枯水期供水穩定。

