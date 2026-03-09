三月天柚花初綻 2026麻豆柚花季周六、日登場

三月天，柚花初綻，一年一度台南麻豆柚花季，本月14、15日將在麻豆總爺藝文中心登場，主辦單位安排一系列活動，邀請各地遊客走讀麻豆，體驗每年春天地方最浪漫時刻。

台南市政府文化局今在總爺藝文中心舉行「2026麻豆柚花季」記者會，以藝術策展、竹工藝設計、市集體驗與聚落走讀等多元形式，串聯自然場域與生活文化，為麻豆3月揭開專屬文化序曲。

本屆策展主軸以「柚花為媒、竹工藝為載體」，藉由春季自然意象與竹材創作對話，延伸設計創作與永續思考。核心展覽「民竹自製Bamboo Progettazione?」為一項跨國設計協作計畫，靈感源自恩佐·馬俐1974年提出的《自為設計》理念，重新詮釋設計與製作之間的關係，建構設計師與工藝師共同創作的「雙重作者性」模式。

文化局副局長林韋旭表示，展覽集結歐亞多國設計師與台南竹藝匠師協作，呈現10件全新國際共創作品，並與10件台南竹藝經典並置展出，同步公開創作歷程影像，完整呈現材料實踐與設計思維過程。

除主題展覽，柚花季亦規畫「柚花·白日夢」香氣市集，串聯麻豆在地商圈、農會與樂齡學習示範中心等單位，推出農產選品、生活工藝、創作工作坊及閱讀體驗，從味覺、嗅覺與觸覺構築沉浸式春日生活美學，現場安排音樂演出與親子活動。

包含台南市傑出演藝團隊韋瓦笛室內樂團帶來春日長笛演奏，以及街頭藝人演唱、魔幻泡泡氣球秀與故事活動；傍晚時分更推出戶外瑜珈體驗。展期自3月8日至4月26日於總爺藝文中心紅磚工藝館展出。

「柚花聚落巷弄走讀」則深入總爺庄與傳統柚子宅院，解析麻豆產業發展與生活紋理，並結合「土地友善」主題套餐，從飲食文化延伸對地方風土的理解。園區小舖同步推出柚花季限定文創商品，包括柚花耀馬守護吊飾、柚花擴香石、柚花精釀啤酒與總爺廠長宿舍Feat柚花咖啡明信片等，讓遊客將春日記憶帶回日常。

此外，麻豆區農會辦理「柚花追香路跑」、聖王宮舉辦「麻豆蚊港聖王祭」，以及倒風雅客聚落推出「春季・倒風藝術市集」，多項活動於本月接力展開，打造在地柚香風情。

三月天柚花初綻，2026麻豆柚花季將於14、15日登場，文化局副局長林韋旭邀各地遊客來體驗柚香文化特色。記者謝進盛／攝影

台南市政府文化局今在總爺藝文中心舉行「2026麻豆柚花季」記者會，以藝術策展、竹工藝設計、市集體驗與聚落走讀等多元形式，串聯自然場域與生活文化。記者謝進盛／攝影

總爺園區小舖同步推出柚花季限定文創商品配合活動推出的系列文創商品。記者謝進盛／攝影

現場安排古意唸哥團長羅士哲演出。記者謝進盛／攝影