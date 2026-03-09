快訊

遊園車墜谷事故兩家庭悲劇 夫妻陰陽兩隔、姊弟5人受傷

大研生醫、尚凡國際創辦人張家銘辭世 享年46歲

尚凡國際、大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

聽新聞
0:00 / 0:00

台南火車站前交通動線調整 首遇通勤尖峰尚順暢

中央社／ 台南9日電

台南市政府推動台南火車站前廣場改造工程進入第二階段，站前交通從原圓環改為U型雙向行車動線，今天為實施後第一個上班日，市府監控上班時段交通尚屬順暢，將持續觀察。

台南市政府交通局長王銘德告訴中央社記者，本階段配合自來水主幹線埋設進行交維，也為未來站前廣場動線預作調整，交通局特別透過夜間加班施工降低交通衝擊，並全面重鋪U型道路及劃設標線，維持工區路面品質。

王銘德指出，此次規劃先利用2天週休假日讓民眾逐步習慣新動線，累計共派出義交108人次引導民眾熟悉路況，今天為調整後第一個上班日，上午尖峰時段整體交通順暢。

王銘德說，交通局持續由智慧交通中心隨時監控車流，微調號誌因應路況，並將加強周邊標誌標線指引，原台南車站大門口接送區在本階段保留使用，另在北門派出所前方路段增設臨停接送區分流，民眾可多利用。

他說，公車停靠區已調整至中山路及成功路兩側，現場均安排服務人員協助引導，今天上午學生通勤族湧現，搭車情況順利，將再視民眾反映加強候車環境與牌面告示，適時滾動調整服務措施。

王銘德強調，台南火車站前廣場改造工程完成後，可提升公共運輸轉乘效率，並同步改善整體景觀與公共空間品質，提醒近期行經台南火車站前周邊道路的用路人注意，依交通標誌、標線及交通指揮人員引導行駛。

公共運輸

延伸閱讀

高雄捷運黃線Y5站工程衝擊交通 地方憂影響救護車動線

嘉義燈會人潮湧現 交通部加碼30輛接駁車支持疏運

改善治安死角 中壢龍岡人行地下道加裝監控、定期巡檢

加強去化 台南推土方交換

相關新聞

麥寮首辦鄉級燈會吸引20萬人次 創1億產值不遜於縣辦燈會

麥鄉公所主辦的首屆「2026麥寮燈節‧幸福光語」燈節昨晚在麥寮社教園區閉幕，近一個月元宵系列活動，以全台首創「雙主燈」及「AI科技天燈」為亮點，規模與項目不遜於縣級燈會，吸引逾20萬人次賞燈，公所估計帶動約1億元觀光與消費產值。

三月天柚花初綻 2026麻豆柚花季周六、日登場

三月天，柚花初綻，一年一度台南麻豆柚花季，本月14、15日將在麻豆總爺藝文中心登場，主辦單位安排一系列活動，邀請各地遊客走讀麻豆，體驗每年春天地方最浪漫時刻。

台灣面臨75年來最少降雨 南市府啟動工業自主節水7%

台灣面臨75年最少降雨量，雖然台南目前水情仍正常，南市府已提早因應可能出現水情挑戰，除已完成19口抗旱井整備作業，更已提前啟動工業單位自主節水7%等各項抗旱整備工作。

人才荒！雲林徵才釋出1200個職缺 矽品擴產搶人祭月薪71K　

矽品精密雲林虎尾廠區去年底投產，又持續在彰化二林、苗栗竹南擴廠，為滿足人才需求，從農曆年前到年後持續徵才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於3月14日在古坑綠色隧道舉辦徵才活動，集結36家企業、釋出1200個職缺，其中矽品精密祭出製造組主管7.1萬月薪最高，展現攬才企圖心。

雲林家扶6社工獲縣府、衛部表揚 誓言堅守「人間英雄」角色

雲林家扶中心社工陳品儒、李依盈、李欣薇、胡雁凜、蘇鈺慧、沈建儀6人獲縣府及衛福部評選優秀志工將接受表揚，不論服務30年或年輕志工新秀，均堅守崗位視苦如親，扭轉多個家庭，6人今天變妝化身為超人、美國隊長、雷神、蜘蛛人、鋼鐵俠、綠巨人，宣誓持續扮演人間英雄，盡己力扶持苦難。

臺灣面臨75年最少降雨量 臺南市府已啓動抗旱準備

臺南地區自去年9月起累積降雨量明顯低於歷年同期，時序亦已進入南部傳統枯水期，面對可能出現的水情挑戰，臺南市政府已提前啟動各項抗旱整備工作。市長黃偉哲表示，目前臺南水情雖維持正常，但市府已秉持未雨綢繆原則，全面盤整各項水資源調度與節水措施，並呼籲市民與產業共同落實節約用水，以確保枯水期供水穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。