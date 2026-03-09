台南火車站前交通動線調整 首遇通勤尖峰尚順暢

台南市政府推動台南火車站前廣場改造工程進入第二階段，站前交通從原圓環改為U型雙向行車動線，今天為實施後第一個上班日，市府監控上班時段交通尚屬順暢，將持續觀察。

台南市政府交通局長王銘德告訴中央社記者，本階段配合自來水主幹線埋設進行交維，也為未來站前廣場動線預作調整，交通局特別透過夜間加班施工降低交通衝擊，並全面重鋪U型道路及劃設標線，維持工區路面品質。

王銘德指出，此次規劃先利用2天週休假日讓民眾逐步習慣新動線，累計共派出義交108人次引導民眾熟悉路況，今天為調整後第一個上班日，上午尖峰時段整體交通順暢。

王銘德說，交通局持續由智慧交通中心隨時監控車流，微調號誌因應路況，並將加強周邊標誌標線指引，原台南車站大門口接送區在本階段保留使用，另在北門派出所前方路段增設臨停接送區分流，民眾可多利用。

他說，公車停靠區已調整至中山路及成功路兩側，現場均安排服務人員協助引導，今天上午學生通勤族湧現，搭車情況順利，將再視民眾反映加強候車環境與牌面告示，適時滾動調整服務措施。

王銘德強調，台南火車站前廣場改造工程完成後，可提升公共運輸轉乘效率，並同步改善整體景觀與公共空間品質，提醒近期行經台南火車站前周邊道路的用路人注意，依交通標誌、標線及交通指揮人員引導行駛。