快訊

尚凡國際、大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

聽新聞
0:00 / 0:00

台南降雨量偏低 市府提前整備19口抗旱井

中央社／ 台南9日電

台南地區自去年9月至今累積降雨量明顯低於往年同期，面對可能水情挑戰，台南市政府提前啟動抗旱整備，完成19口抗旱井整備作業，並與中央合作調度大型RO淨水處理設備備用。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，台南地區水情目前仍屬正常，今天上午曾文與烏山頭水庫合計蓄水量約2.4億立方公尺（蓄水率42.45%），南化水庫蓄水量約為4218萬立方公尺（蓄水率49.5%），目前一期稻作及春季雜作正常供灌，民生與農業用水尚屬穩定。

水利局指出，因應枯水期可能帶來水情變化，市府已與中央密切合作，提前啟動多項抗旱措施，包括高屏溪川流水清水北送、農業加強節水灌溉，以及工業單位自主節水7%等措施，各機關亦同步推動業務節水，以降低整體用水需求。

水利局指出，目前已完成19口抗旱井整備作業，預估每日最高可供應約3萬噸產業次級用水；此外，市府亦與中央合作調度大型RO淨水處理設備，規劃設置於工業區及建案工地供載運使用，目前7台設備完成整備，每日最大產水量共約2800噸。

水利局指出，台南市7座水資源回收中心均設有取水口，每日共可提供約1萬8000噸回收水，用於花木澆灌、廁所沖洗及道路抑制揚塵等非人體接觸生活次級用水，24小時全天候免費開放民眾取用，呼籲民眾及企業單位持續落實節約用水，順利度過枯水期。

資源回收 南化水庫 水利局

延伸閱讀

臺灣面臨75年最少降雨量 臺南市府已啓動抗旱準備

避春耕缺水 農田水利署：優先輪流灌溉 陸續啟用抗旱水井

水情緊張！寶二、曾文水庫蓄水率僅4成 多地實施人工增雨

南部水庫水情堪慮？ 南水分署澄清「蓄水率非唯一指標」

相關新聞

麥寮首辦鄉級燈會吸引20萬人次 創1億產值不遜於縣辦燈會

麥鄉公所主辦的首屆「2026麥寮燈節‧幸福光語」燈節昨晚在麥寮社教園區閉幕，近一個月元宵系列活動，以全台首創「雙主燈」及「AI科技天燈」為亮點，規模與項目不遜於縣級燈會，吸引逾20萬人次賞燈，公所估計帶動約1億元觀光與消費產值。

台灣面臨75年來最少降雨 南市府啟動工業自主節水7%

台灣面臨75年最少降雨量，雖然台南目前水情仍正常，南市府已提早因應可能出現水情挑戰，除已完成19口抗旱井整備作業，更已提前啟動工業單位自主節水7%等各項抗旱整備工作。

人才荒！雲林徵才釋出1200個職缺 矽品擴產搶人祭月薪71K　

矽品精密雲林虎尾廠區去年底投產，又持續在彰化二林、苗栗竹南擴廠，為滿足人才需求，從農曆年前到年後持續徵才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於3月14日在古坑綠色隧道舉辦徵才活動，集結36家企業、釋出1200個職缺，其中矽品精密祭出製造組主管7.1萬月薪最高，展現攬才企圖心。

雲林家扶6社工獲縣府、衛部表揚 誓言堅守「人間英雄」角色

雲林家扶中心社工陳品儒、李依盈、李欣薇、胡雁凜、蘇鈺慧、沈建儀6人獲縣府及衛福部評選優秀志工將接受表揚，不論服務30年或年輕志工新秀，均堅守崗位視苦如親，扭轉多個家庭，6人今天變妝化身為超人、美國隊長、雷神、蜘蛛人、鋼鐵俠、綠巨人，宣誓持續扮演人間英雄，盡己力扶持苦難。

臺灣面臨75年最少降雨量 臺南市府已啓動抗旱準備

臺南地區自去年9月起累積降雨量明顯低於歷年同期，時序亦已進入南部傳統枯水期，面對可能出現的水情挑戰，臺南市政府已提前啟動各項抗旱整備工作。市長黃偉哲表示，目前臺南水情雖維持正常，但市府已秉持未雨綢繆原則，全面盤整各項水資源調度與節水措施，並呼籲市民與產業共同落實節約用水，以確保枯水期供水穩定。

台南女性內衣回收月 5月底前可換衛生紙、洗碗精、環保餐具

基於衛生問題，許多回收站針對女性貼身衣物如內衣褲、襪子等婉拒回收，讓女性有時整理衣櫃時相當困擾，台南市自2022年起推動女性內衣回收月，迄今已舉辦4年，每年預估協助回收近萬件女性內衣，今年從即日起至5月31日回收，民眾前往指定回收站還可獲得專屬好禮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。