台南降雨量偏低 市府提前整備19口抗旱井

台南地區自去年9月至今累積降雨量明顯低於往年同期，面對可能水情挑戰，台南市政府提前啟動抗旱整備，完成19口抗旱井整備作業，並與中央合作調度大型RO淨水處理設備備用。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，台南地區水情目前仍屬正常，今天上午曾文與烏山頭水庫合計蓄水量約2.4億立方公尺（蓄水率42.45%），南化水庫蓄水量約為4218萬立方公尺（蓄水率49.5%），目前一期稻作及春季雜作正常供灌，民生與農業用水尚屬穩定。

水利局指出，因應枯水期可能帶來水情變化，市府已與中央密切合作，提前啟動多項抗旱措施，包括高屏溪川流水清水北送、農業加強節水灌溉，以及工業單位自主節水7%等措施，各機關亦同步推動業務節水，以降低整體用水需求。

水利局指出，目前已完成19口抗旱井整備作業，預估每日最高可供應約3萬噸產業次級用水；此外，市府亦與中央合作調度大型RO淨水處理設備，規劃設置於工業區及建案工地供載運使用，目前7台設備完成整備，每日最大產水量共約2800噸。

水利局指出，台南市7座水資源回收中心均設有取水口，每日共可提供約1萬8000噸回收水，用於花木澆灌、廁所沖洗及道路抑制揚塵等非人體接觸生活次級用水，24小時全天候免費開放民眾取用，呼籲民眾及企業單位持續落實節約用水，順利度過枯水期。