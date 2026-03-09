韓籍啦啦隊Mingo朴旻曙到台南逛蘭展

照片取自臺南市政府

韓籍啦啦隊成員Mingo朴旻曙日前走訪台南後壁，為「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」拍攝宣傳影片。臺南市長黃偉哲還特別致贈「菜奇鴨」、「夜奇鴨」小公仔給Mingo作為紀念。Mingo開心表示，公仔真的非常可愛，很喜歡這份禮物，也大力推薦大家親自到後壁欣賞蘭花之美。

此次行程中，Mingo也走訪後壁菁寮老街，除了參觀蘭花佈置展區與學童燈籠彩繪創作，並體驗在地農家料理「割稻飯」、造訪俗女村特色店家「稻甜找貓貓Les Deux Chats」、品嚐榮獲法國AVPA認證的巧克力甜點，她非常喜歡後壁這裡的步調與氛圍，直呼下次還要再來玩。

黃偉哲市長表示，台灣國際蘭展為全球三大蘭展之一，今年以科技結合藝術為亮點，運用AI技術重現世界名畫意象，展現台灣花卉產業軟硬實力。他指出，面對國際競爭，台灣花農以專業與韌性持續精進，讓世界看見台灣的實力。黃偉哲並邀請民眾白天到後壁賞蘭花，夜晚順遊鹽水月津港燈節、新營波光節，以及嘉義的台灣燈會，感受雙城節慶魅力。

台南市政府指出，「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」，自2月27日至3月16日在後壁區農業部花卉創新園區登場。本屆蘭展有「綻放館」、「花漾館」、「鏈結與生活館」及「市集館」四大主題展區。「綻放館」運用裸視3D技術打造沉浸式體驗空間；「花漾館」集結上千株國內外優秀蘭花，舉辦國際競賽及大獎花展示；「鏈結與生活館」設置商務洽談專區，建構國際B2B交流平台；「幸福市集」則規劃逾90個展售攤位，匯集全國優質蘭花業者與園藝品牌。

南市府表示，台灣國際蘭展不僅是花卉產業的重要國際交流平台，也是具代表性的春季觀光盛會，邀請國內外民眾走訪後壁，賞花、逛展、品味農產與美食。

聚傳媒