韓籍啦啦隊Mingo朴旻曙到台南逛蘭展

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

韓籍啦啦隊成員Mingo朴旻曙日前走訪台南後壁，為「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」拍攝宣傳影片。臺南市長黃偉哲還特別致贈「菜奇鴨」、「夜奇鴨」小公仔給Mingo作為紀念。Mingo開心表示，公仔真的非常可愛，很喜歡這份禮物，也大力推薦大家親自到後壁欣賞蘭花之美。

此次行程中，Mingo也走訪後壁菁寮老街，除了參觀蘭花佈置展區與學童燈籠彩繪創作，並體驗在地農家料理「割稻飯」、造訪俗女村特色店家「稻甜找貓貓Les Deux Chats」、品嚐榮獲法國AVPA認證的巧克力甜點，她非常喜歡後壁這裡的步調與氛圍，直呼下次還要再來玩。

黃偉哲市長表示，台灣國際蘭展為全球三大蘭展之一，今年以科技結合藝術為亮點，運用AI技術重現世界名畫意象，展現台灣花卉產業軟硬實力。他指出，面對國際競爭，台灣花農以專業與韌性持續精進，讓世界看見台灣的實力。黃偉哲並邀請民眾白天到後壁賞蘭花，夜晚順遊鹽水月津港燈節、新營波光節，以及嘉義的台灣燈會，感受雙城節慶魅力。

台南市政府指出，「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」，自2月27日至3月16日在後壁區農業部花卉創新園區登場。本屆蘭展有「綻放館」、「花漾館」、「鏈結與生活館」及「市集館」四大主題展區。「綻放館」運用裸視3D技術打造沉浸式體驗空間；「花漾館」集結上千株國內外優秀蘭花，舉辦國際競賽及大獎花展示；「鏈結與生活館」設置商務洽談專區，建構國際B2B交流平台；「幸福市集」則規劃逾90個展售攤位，匯集全國優質蘭花業者與園藝品牌。

南市府表示，台灣國際蘭展不僅是花卉產業的重要國際交流平台，也是具代表性的春季觀光盛會，邀請國內外民眾走訪後壁，賞花、逛展、品味農產與美食。

聚傳媒

黃偉哲

相關新聞

麥寮首辦鄉級燈會吸引20萬人次 創1億產值不遜於縣辦燈會

麥鄉公所主辦的首屆「2026麥寮燈節‧幸福光語」燈節昨晚在麥寮社教園區閉幕，近一個月元宵系列活動，以全台首創「雙主燈」及「AI科技天燈」為亮點，規模與項目不遜於縣級燈會，吸引逾20萬人次賞燈，公所估計帶動約1億元觀光與消費產值。

三月天柚花初綻 2026麻豆柚花季周六、日登場

三月天，柚花初綻，一年一度台南麻豆柚花季，本月14、15日將在麻豆總爺藝文中心登場，主辦單位安排一系列活動，邀請各地遊客走讀麻豆，體驗每年春天地方最浪漫時刻。

台灣面臨75年來最少降雨 南市府啟動工業自主節水7%

台灣面臨75年最少降雨量，雖然台南目前水情仍正常，南市府已提早因應可能出現水情挑戰，除已完成19口抗旱井整備作業，更已提前啟動工業單位自主節水7%等各項抗旱整備工作。

人才荒！雲林徵才釋出1200個職缺 矽品擴產搶人祭月薪71K　

矽品精密雲林虎尾廠區去年底投產，又持續在彰化二林、苗栗竹南擴廠，為滿足人才需求，從農曆年前到年後持續徵才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於3月14日在古坑綠色隧道舉辦徵才活動，集結36家企業、釋出1200個職缺，其中矽品精密祭出製造組主管7.1萬月薪最高，展現攬才企圖心。

雲林家扶6社工獲縣府、衛部表揚 誓言堅守「人間英雄」角色

雲林家扶中心社工陳品儒、李依盈、李欣薇、胡雁凜、蘇鈺慧、沈建儀6人獲縣府及衛福部評選優秀志工將接受表揚，不論服務30年或年輕志工新秀，均堅守崗位視苦如親，扭轉多個家庭，6人今天變妝化身為超人、美國隊長、雷神、蜘蛛人、鋼鐵俠、綠巨人，宣誓持續扮演人間英雄，盡己力扶持苦難。

臺灣面臨75年最少降雨量 臺南市府已啓動抗旱準備

臺南地區自去年9月起累積降雨量明顯低於歷年同期，時序亦已進入南部傳統枯水期，面對可能出現的水情挑戰，臺南市政府已提前啟動各項抗旱整備工作。市長黃偉哲表示，目前臺南水情雖維持正常，但市府已秉持未雨綢繆原則，全面盤整各項水資源調度與節水措施，並呼籲市民與產業共同落實節約用水，以確保枯水期供水穩定。

