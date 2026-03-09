快訊

尚凡國際、大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

人才荒！雲林徵才釋出1200個職缺 矽品擴產搶人祭月薪71K　

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
國際封測大廠矽品精密雲林虎尾廠去年11月開始投產，圖為矽品精密虎尾廠區。圖／矽品精密提供
國際封測大廠矽品精密雲林虎尾廠去年11月開始投產，圖為矽品精密虎尾廠區。圖／矽品精密提供

矽品精密雲林虎尾廠區去年底投產，又持續在彰化二林、苗栗竹南擴廠，為滿足人才需求，從農曆年前到年後持續徵才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於3月14日在古坑綠色隧道舉辦徵才活動，集結36家企業、釋出1200個職缺，其中矽品精密祭出製造組主管7.1萬月薪最高，展現攬才企圖心。

因應AI應用帶動封裝測試需求攀升，矽品精密積極擴充產能。雲林虎尾新廠去年甫投產，彰化二林與苗栗竹南廠區也同步擴建，帶動大量人力需求。此次徵才活動中，矽品精密釋出約50個職缺，最高薪為製造組主管，月薪7.1萬元，職缺涵蓋竹南及二林廠區。

斗六就業中心表示，考量傳統制式徵才會投遞履歷的人數，往往不到總職缺數的三成，此次特別將活動地點選在人潮眾多的古坑綠色隧道，希望結合觀光景點與戶外場域，打造不同以往的求職體驗，藉此吸引更多民眾參與，提高就業媒合機會。

斗六就業中心主任劉達源指出，活動當天上午10時至下午1時59分除企業現場面談外，也有多項互動體驗，包括職人DIY、視障按摩紓壓服務，以及小丑氣球與奇幻泡泡秀等親子活動。同時設置多元培力市集，展售在地農特產品，並安排履歷健檢專區，協助求職者優化履歷、提升面試競爭力。現場另推出限量300份集點闖關活動，完成指定任務即可兌換宣導好禮。

斗六就業中心指出，此次參與企業涵蓋半導體、食品、餐飲、零售及客運等多元產業，包含統一超商、千巧谷牛樂園牧場、國立通運、鵝媽媽清潔公司及卜蜂企業等，提供工程師、門市人員、會計、儲備幹部、業務專員及司機等多元職缺，盼滿足不同背景求職者需求。相關活動資訊可洽斗六就業中心（05-532-5105），或至台灣就業通查詢。

斗六就業中心將於3月14日在古坑綠色隧道舉辦徵才活動，集結36家企業、釋出1200個職缺，其中矽品精密祭出製造組主管7.1萬月薪最高。圖／斗六就業中心提供
斗六就業中心將於3月14日在古坑綠色隧道舉辦徵才活動，集結36家企業、釋出1200個職缺，其中矽品精密祭出製造組主管7.1萬月薪最高。圖／斗六就業中心提供

斗六就業中心將於3月14日在古坑綠色隧道舉辦徵才活動，集結36家企業、釋出1200個職缺，其中矽品精密祭出製造組主管7.1萬月薪最高。圖／斗六就業中心提供
斗六就業中心將於3月14日在古坑綠色隧道舉辦徵才活動，集結36家企業、釋出1200個職缺，其中矽品精密祭出製造組主管7.1萬月薪最高。圖／斗六就業中心提供

麥寮首辦鄉級燈會吸引20萬人次 創1億產值不遜於縣辦燈會

麥鄉公所主辦的首屆「2026麥寮燈節‧幸福光語」燈節昨晚在麥寮社教園區閉幕，近一個月元宵系列活動，以全台首創「雙主燈」及「AI科技天燈」為亮點，規模與項目不遜於縣級燈會，吸引逾20萬人次賞燈，公所估計帶動約1億元觀光與消費產值。

台灣面臨75年來最少降雨 南市府啟動工業自主節水7%

台灣面臨75年最少降雨量，雖然台南目前水情仍正常，南市府已提早因應可能出現水情挑戰，除已完成19口抗旱井整備作業，更已提前啟動工業單位自主節水7%等各項抗旱整備工作。

雲林家扶6社工獲縣府、衛部表揚 誓言堅守「人間英雄」角色

雲林家扶中心社工陳品儒、李依盈、李欣薇、胡雁凜、蘇鈺慧、沈建儀6人獲縣府及衛福部評選優秀志工將接受表揚，不論服務30年或年輕志工新秀，均堅守崗位視苦如親，扭轉多個家庭，6人今天變妝化身為超人、美國隊長、雷神、蜘蛛人、鋼鐵俠、綠巨人，宣誓持續扮演人間英雄，盡己力扶持苦難。

臺灣面臨75年最少降雨量 臺南市府已啓動抗旱準備

臺南地區自去年9月起累積降雨量明顯低於歷年同期，時序亦已進入南部傳統枯水期，面對可能出現的水情挑戰，臺南市政府已提前啟動各項抗旱整備工作。市長黃偉哲表示，目前臺南水情雖維持正常，但市府已秉持未雨綢繆原則，全面盤整各項水資源調度與節水措施，並呼籲市民與產業共同落實節約用水，以確保枯水期供水穩定。

台南女性內衣回收月 5月底前可換衛生紙、洗碗精、環保餐具

基於衛生問題，許多回收站針對女性貼身衣物如內衣褲、襪子等婉拒回收，讓女性有時整理衣櫃時相當困擾，台南市自2022年起推動女性內衣回收月，迄今已舉辦4年，每年預估協助回收近萬件女性內衣，今年從即日起至5月31日回收，民眾前往指定回收站還可獲得專屬好禮。

