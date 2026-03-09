人才荒！雲林徵才釋出1200個職缺 矽品擴產搶人祭月薪71K　

矽品精密雲林虎尾廠區去年底投產，又持續在彰化二林、苗栗竹南擴廠，為滿足人才需求，從農曆年前到年後持續徵才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於3月14日在古坑綠色隧道舉辦徵才活動，集結36家企業、釋出1200個職缺，其中矽品精密祭出製造組主管7.1萬月薪最高，展現攬才企圖心。

因應AI應用帶動封裝測試需求攀升，矽品精密積極擴充產能。雲林虎尾新廠去年甫投產，彰化二林與苗栗竹南廠區也同步擴建，帶動大量人力需求。此次徵才活動中，矽品精密釋出約50個職缺，最高薪為製造組主管，月薪7.1萬元，職缺涵蓋竹南及二林廠區。

斗六就業中心表示，考量傳統制式徵才會投遞履歷的人數，往往不到總職缺數的三成，此次特別將活動地點選在人潮眾多的古坑綠色隧道，希望結合觀光景點與戶外場域，打造不同以往的求職體驗，藉此吸引更多民眾參與，提高就業媒合機會。

斗六就業中心主任劉達源指出，活動當天上午10時至下午1時59分除企業現場面談外，也有多項互動體驗，包括職人DIY、視障按摩紓壓服務，以及小丑氣球與奇幻泡泡秀等親子活動。同時設置多元培力市集，展售在地農特產品，並安排履歷健檢專區，協助求職者優化履歷、提升面試競爭力。現場另推出限量300份集點闖關活動，完成指定任務即可兌換宣導好禮。

斗六就業中心指出，此次參與企業涵蓋半導體、食品、餐飲、零售及客運等多元產業，包含統一超商、千巧谷牛樂園牧場、國立通運、鵝媽媽清潔公司及卜蜂企業等，提供工程師、門市人員、會計、儲備幹部、業務專員及司機等多元職缺，盼滿足不同背景求職者需求。相關活動資訊可洽斗六就業中心（05-532-5105），或至台灣就業通查詢。

斗六就業中心將於3月14日在古坑綠色隧道舉辦徵才活動，集結36家企業、釋出1200個職缺，其中矽品精密祭出製造組主管7.1萬月薪最高。圖／斗六就業中心提供