快訊

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林家扶6社工獲縣府、衛部表揚 誓言堅守「人間英雄」角色

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林家扶六名社工榮獲縣府和衛福部優秀志工獎項，將獲表揚，他們裝扮成超人，宣誓繼續努力化身為人間超級英雄，扶助苦難。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶六名社工榮獲縣府和衛福部優秀志工獎項，將獲表揚，他們裝扮成超人，宣誓繼續努力化身為人間超級英雄，扶助苦難。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心社工陳品儒、李依盈、李欣薇、胡雁凜、蘇鈺慧、沈建儀6人獲縣府及衛福部評選優秀志工將接受表揚，不論服務30年或年輕志工新秀，均堅守崗位視苦如親，扭轉多個家庭，6人今天變妝化身為超人、美國隊長、雷神、蜘蛛人、鋼鐵俠、綠巨人，宣誓持續扮演人間英雄，盡己力扶持苦難。

國際社工日前夕，雲林家扶中心主委陳燦勳今天提前頒發紅包獎勵，副主委吳裕田也送上滴雞精，稱讚他們是守護弱勢的「人間英雄」。

優秀社工陳品儒服務達30年榮獲敬業獎；10年職齡的李欣薇說，雲林家扶是畢業後第一個工作，印象最深是工作第1天就被家長拍桌，蜝或被家屬提告，曾感沮喪，幸有團隊支持與不斷學習終能克服，重新向前走。

唯一獲得縣府和衛福部雙料獎項的李依盈，服務20年負責希望學園業務，她輔導過無數家庭因素中輟、愛打架或變壞的孩子學好並上大學，成為有為青年，甚還有人回到學園工作，她認為耐心陪伴、用心輔導是扭轉孩子的重要關鍵，孩子的成功也成為她堅守工作的最大動力。

最年輕的胡雁凜家住高雄，負責經濟扶助，她說，看到服務家庭越來越好，覺得工作很有意義，她認為社會需要社工，會持續學習做得更好。家住屏東的蘇鈺惠8年資歷，她回憶當社工第1天就被調皮的孩子嚇到，也被孩子嘲笑、刻意激怒，幸有家扶伙伴相持，讓她度過撞牆期，如今看到孩子改變、成長很感動也很有成就感。

陳燦勳指出，扶助經濟弱勢家庭，陪伴、守護失依兒少，是家扶的重要工作，這些工作除需社會資源，更要有社工在第一線奔走與服務，他們是守護弱勢的人間超級英雄，這幾年因社會型態改變，社工任務越來越重、挑戰更多，年輕社工流動率高，感謝他們能堅守崗位。

雲林家扶六名社工榮獲縣府和衛福部優秀志工獎項，他們裝扮成超人，宣誓繼續努力化身為人間超級英雄，扶助苦難。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶六名社工榮獲縣府和衛福部優秀志工獎項，他們裝扮成超人，宣誓繼續努力化身為人間超級英雄，扶助苦難。記者蔡維斌／攝影

社工 衛福部 家扶

延伸閱讀

影／出國前不忘為公托動土 盧秀燕強調：任內5處增至60處

雲林家扶無窮世代義賣會　民代響應助學子

人少事雜 學者：社工業務應簡化

剴剴案追兒福女社工刑責 陳尚潔：感覺劉彩萱很積極才相信對方

相關新聞

麥寮首辦鄉級燈會吸引20萬人次 創1億產值不遜於縣辦燈會

麥鄉公所主辦的首屆「2026麥寮燈節‧幸福光語」燈節昨晚在麥寮社教園區閉幕，近一個月元宵系列活動，以全台首創「雙主燈」及「AI科技天燈」為亮點，規模與項目不遜於縣級燈會，吸引逾20萬人次賞燈，公所估計帶動約1億元觀光與消費產值。

雲林家扶6社工獲縣府、衛部表揚 誓言堅守「人間英雄」角色

雲林家扶中心社工陳品儒、李依盈、李欣薇、胡雁凜、蘇鈺慧、沈建儀6人獲縣府及衛福部評選優秀志工將接受表揚，不論服務30年或年輕志工新秀，均堅守崗位視苦如親，扭轉多個家庭，6人今天變妝化身為超人、美國隊長、雷神、蜘蛛人、鋼鐵俠、綠巨人，宣誓持續扮演人間英雄，盡己力扶持苦難。

臺灣面臨75年最少降雨量 臺南市府已啓動抗旱準備

臺南地區自去年9月起累積降雨量明顯低於歷年同期，時序亦已進入南部傳統枯水期，面對可能出現的水情挑戰，臺南市政府已提前啟動各項抗旱整備工作。市長黃偉哲表示，目前臺南水情雖維持正常，但市府已秉持未雨綢繆原則，全面盤整各項水資源調度與節水措施，並呼籲市民與產業共同落實節約用水，以確保枯水期供水穩定。

台南女性內衣回收月 5月底前可換衛生紙、洗碗精、環保餐具

基於衛生問題，許多回收站針對女性貼身衣物如內衣褲、襪子等婉拒回收，讓女性有時整理衣櫃時相當困擾，台南市自2022年起推動女性內衣回收月，迄今已舉辦4年，每年預估協助回收近萬件女性內衣，今年從即日起至5月31日回收，民眾前往指定回收站還可獲得專屬好禮。

虎頭埤「竹林烤肉區」慶升級促銷 訂套餐加贈三選一

近兩百年歷史的虎頭埤風景區近年常有旅客抱怨老舊了，「竹林烤肉區」遠不如民營景點烤肉區。終於市府改造升級、宣布重新開放。慶祝重新開放，市府推出「多樣烤肉食材優惠」，今起至3月底訂購「歡樂套餐」贈生蠔500g及棉花糖10顆，訂購「悠活套餐」贈送雞腿排。

2026台灣燈會帶動嘉縣觀光產值 假日住房率飆破9成、商圈營業增50％

2026台灣燈會自3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，交通部觀光署預估，本次台灣燈會將為當地挹注逾230億元的龐大觀光商機，開展首周，燈會臨近的住房率已達95%至100%，整體成長幅度超過34％，而商圈營業額成長約30至50%，遊客人數也增加約30%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。