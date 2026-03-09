雲林家扶6社工獲縣府、衛部表揚 誓言堅守「人間英雄」角色

雲林家扶中心社工陳品儒、李依盈、李欣薇、胡雁凜、蘇鈺慧、沈建儀6人獲縣府及衛福部評選優秀志工將接受表揚，不論服務30年或年輕志工新秀，均堅守崗位視苦如親，扭轉多個家庭，6人今天變妝化身為超人、美國隊長、雷神、蜘蛛人、鋼鐵俠、綠巨人，宣誓持續扮演人間英雄，盡己力扶持苦難。

國際社工日前夕，雲林家扶中心主委陳燦勳今天提前頒發紅包獎勵，副主委吳裕田也送上滴雞精，稱讚他們是守護弱勢的「人間英雄」。

優秀社工陳品儒服務達30年榮獲敬業獎；10年職齡的李欣薇說，雲林家扶是畢業後第一個工作，印象最深是工作第1天就被家長拍桌，蜝或被家屬提告，曾感沮喪，幸有團隊支持與不斷學習終能克服，重新向前走。

唯一獲得縣府和衛福部雙料獎項的李依盈，服務20年負責希望學園業務，她輔導過無數家庭因素中輟、愛打架或變壞的孩子學好並上大學，成為有為青年，甚還有人回到學園工作，她認為耐心陪伴、用心輔導是扭轉孩子的重要關鍵，孩子的成功也成為她堅守工作的最大動力。

最年輕的胡雁凜家住高雄，負責經濟扶助，她說，看到服務家庭越來越好，覺得工作很有意義，她認為社會需要社工，會持續學習做得更好。家住屏東的蘇鈺惠8年資歷，她回憶當社工第1天就被調皮的孩子嚇到，也被孩子嘲笑、刻意激怒，幸有家扶伙伴相持，讓她度過撞牆期，如今看到孩子改變、成長很感動也很有成就感。

陳燦勳指出，扶助經濟弱勢家庭，陪伴、守護失依兒少，是家扶的重要工作，這些工作除需社會資源，更要有社工在第一線奔走與服務，他們是守護弱勢的人間超級英雄，這幾年因社會型態改變，社工任務越來越重、挑戰更多，年輕社工流動率高，感謝他們能堅守崗位。