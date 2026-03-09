快訊

臺灣面臨75年最少降雨量 臺南市府已啓動抗旱準備

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南報導
台南市府辦理抗旱井整備作業。圖片／台南市府提供
台南市府辦理抗旱井整備作業。圖片／台南市府提供

臺南地區自去年9月起累積降雨量明顯低於歷年同期，時序亦已進入南部傳統枯水期，面對可能出現的水情挑戰，臺南市政府已提前啟動各項抗旱整備工作。市長黃偉哲表示，目前臺南水情雖維持正常，但市府已秉持未雨綢繆原則，全面盤整各項水資源調度與節水措施，並呼籲市民與產業共同落實節約用水，以確保枯水期供水穩定。

水利局表示，截至3月9日上午，臺南地區水情仍屬正常，曾文—烏山頭水庫蓄水量約為2.4億立方公尺（蓄水率42.45%），南化水庫蓄水量約為4,218萬立方公尺（蓄水率49.5%），總蓄水量約為2.82億立方公尺，合併蓄水率約43.37%。目前農業部農田水利署嘉南管理處一期作及春季雜作持續供灌，本市民生與農業用水尚屬穩定。

為因應後續枯水期可能帶來的水情變化，市府已與中央密切合作，提前啟動多項抗旱措施，包括高屏溪川流水清水北送、農業加強節水灌溉，以及工業單位自主節水7%等措施，各機關亦同步推動業務節水，以降低整體用水需求。

在開源方面，市府持續推動多元水源利用。安平、永康及仁德3座再生水廠目前每日可供應約6萬1,000噸再生水，提供南科園區產業使用，以取代部分自來水；另已完成19口抗旱井整備作業，可依水情需要調度使用，預估每日最高可供應約3萬噸產業次級用水；此外，市府亦與中央合作調度大型RO淨水處理設備，規劃設置於本市工業區及建案工地供載運使用，目前7台設備均已完成整備，可依水情需求啟用，每日最大產水量約2,800噸。

在節流方面，市府持續擴大回收水再利用，本市7座水資源回收中心（安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康）均設有取水口，每日可提供約1萬8,000噸回收水，可供花木澆灌、廁所沖洗及道路抑制揚塵等非人體接觸之生活次級用水，並24小時全天候免費開放民眾取用，以共同落實節水行動。

黃偉哲市長表示，整體水情仍須持續審慎因應，市府團隊將密切掌握水情變化，滾動檢討各項抗旱措施，同時也呼籲市民朋友及企業單位持續落實節約用水，不因短期降雨而放鬆節水意識，只要全民共同努力，即可提升整體抗旱韌性，順利度過枯水期。

