麥寮首辦鄉級燈會吸引20萬人次 創1億產值不遜於縣辦燈會

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕主燈熄燈之前仍有不少遊客爭相拍照。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕主燈熄燈之前仍有不少遊客爭相拍照。記者蔡維斌／翻攝

麥鄉公所主辦的首屆「2026麥寮燈節‧幸福光語」燈節昨晚在麥寮社教園區閉幕，近一個月元宵系列活動，以全台首創「雙主燈」及「AI科技天燈」為亮點，規模與項目不遜於縣級燈會，吸引逾20萬人次賞燈，公所估計帶動約1億元觀光與消費產值。

麥寮鄉是六輕所在地，被譽為雲林最富之鄉，上月開辦首屆鄉級燈會，除了巨大主燈，還開創活動人扮花燈與AI天燈，規模與排場之大，甚遠超過縣級燈會，吸引人潮幾乎天天爆滿。

昨晚盛大的閉幕典禮，壓軸高空煙火秀及iPhone 17、平板電腦等摸彩，吸引大批民眾共襄盛舉，在璀璨煙火與燈海中為燈節畫下句點，不少民眾遠從外地前來，共同見證首屆麥寮燈會的歷史時刻。

麥寮鄉長許忠富表示，首屆麥寮燈節不僅是一場節慶，更是地方文化與產業結合的重要里程碑。活動結合在地宗教與農漁特色，包括拱範宮信仰文化及興華、海豐社區的農漁業體驗，遊客賞燈之餘也能深入體驗麥寮文化與產業特色。

他說，興華社區免費採摘美生菜、品嘗生菜，海豐社區的摸文蛤與品嘗台灣鯛料理，讓遊客體驗鮮趣，帶動遊客走進社區，成功將麥寮農漁產品行銷全台，讓外界看見不同於過去工業重鎮的麥寮。

許忠富說，此次燈節結合科技和文化，除大型花燈，也導入AI互動科技與數位天燈體驗，讓民眾透過數位方式祈福許願，呈現傳統文化與科技創新的融合，深受好評。公所統計，近一個月燈節帶動周邊餐飲、住宿與消費，遊客人潮甚也外溢鄰近鄉鎮，打造麥寮新的觀光品牌形象。

許忠富感謝所有工作團隊與各界的支持。他強調，未來將持續結擴大行銷麥寮，深化地方觀光與產業，讓麥寮逐步從工業城鎮轉型為兼具文化觀光的城市，他與鄉親相約明年燈節再相見。

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕吸引大批人潮。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕吸引大批人潮。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕許多小朋友不捨最愛的人扮花燈，爭相上台合影。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕許多小朋友不捨最愛的人扮花燈，爭相上台合影。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕也有不少媒體前往採訪報導。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕也有不少媒體前往採訪報導。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕吸引大批人潮。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕吸引大批人潮。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕許多小朋友不捨最愛的人扮花燈，爭相上台合影。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕許多小朋友不捨最愛的人扮花燈，爭相上台合影。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉長許忠富和大家相約明年麥寮燈會再相見。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉長許忠富和大家相約明年麥寮燈會再相見。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕高空煙火秀點亮天空。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕高空煙火秀點亮天空。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕許多小朋友不捨最愛的人扮花燈，爭相合影留念。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕許多小朋友不捨最愛的人扮花燈，爭相合影留念。記者蔡維斌／翻攝

相關新聞

麥寮首辦鄉級燈會吸引20萬人次 創1億產值不遜於縣辦燈會

麥鄉公所主辦的首屆「2026麥寮燈節‧幸福光語」燈節昨晚在麥寮社教園區閉幕，近一個月元宵系列活動，以全台首創「雙主燈」及「AI科技天燈」為亮點，規模與項目不遜於縣級燈會，吸引逾20萬人次賞燈，公所估計帶動約1億元觀光與消費產值。

2026台灣燈會帶動嘉縣觀光產值 假日住房率飆破9成、商圈營業增50％

2026台灣燈會自3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，交通部觀光署預估，本次台灣燈會將為當地挹注逾230億元的龐大觀光商機，開展首周，燈會臨近的住房率已達95%至100%，整體成長幅度超過34％，而商圈營業額成長約30至50%，遊客人數也增加約30%。

臺灣面臨75年最少降雨量 臺南市府已啓動抗旱準備

臺南地區自去年9月起累積降雨量明顯低於歷年同期，時序亦已進入南部傳統枯水期，面對可能出現的水情挑戰，臺南市政府已提前啟動各項抗旱整備工作。市長黃偉哲表示，目前臺南水情雖維持正常，但市府已秉持未雨綢繆原則，全面盤整各項水資源調度與節水措施，並呼籲市民與產業共同落實節約用水，以確保枯水期供水穩定。

台南女性內衣回收月 5月底前可換衛生紙、洗碗精、環保餐具

基於衛生問題，許多回收站針對女性貼身衣物如內衣褲、襪子等婉拒回收，讓女性有時整理衣櫃時相當困擾，台南市自2022年起推動女性內衣回收月，迄今已舉辦4年，每年預估協助回收近萬件女性內衣，今年從即日起至5月31日回收，民眾前往指定回收站還可獲得專屬好禮。

虎頭埤「竹林烤肉區」慶升級促銷 訂套餐加贈三選一

近兩百年歷史的虎頭埤風景區近年常有旅客抱怨老舊了，「竹林烤肉區」遠不如民營景點烤肉區。終於市府改造升級、宣布重新開放。慶祝重新開放，市府推出「多樣烤肉食材優惠」，今起至3月底訂購「歡樂套餐」贈生蠔500g及棉花糖10顆，訂購「悠活套餐」贈送雞腿排。

雲林縣定民俗 國姓公過爐起駕

以鎔金聞名的雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典昨天從「次房股」大埤鄉豐田村成功廟起駕，徒步踏上暌違卅年的古香路，前往今年輪值的「參房股」斗南鎮靖興里紅壇，數千信徒隨香；縣府今年特別以數位記錄整個過爐大典，宏揚於世。

