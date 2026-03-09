麥寮首辦鄉級燈會吸引20萬人次 創1億產值不遜於縣辦燈會

麥鄉公所主辦的首屆「2026麥寮燈節‧幸福光語」燈節昨晚在麥寮社教園區閉幕，近一個月元宵系列活動，以全台首創「雙主燈」及「AI科技天燈」為亮點，規模與項目不遜於縣級燈會，吸引逾20萬人次賞燈，公所估計帶動約1億元觀光與消費產值。

麥寮鄉是六輕所在地，被譽為雲林最富之鄉，上月開辦首屆鄉級燈會，除了巨大主燈，還開創活動人扮花燈與AI天燈，規模與排場之大，甚遠超過縣級燈會，吸引人潮幾乎天天爆滿。

昨晚盛大的閉幕典禮，壓軸高空煙火秀及iPhone 17、平板電腦等摸彩，吸引大批民眾共襄盛舉，在璀璨煙火與燈海中為燈節畫下句點，不少民眾遠從外地前來，共同見證首屆麥寮燈會的歷史時刻。

麥寮鄉長許忠富表示，首屆麥寮燈節不僅是一場節慶，更是地方文化與產業結合的重要里程碑。活動結合在地宗教與農漁特色，包括拱範宮信仰文化及興華、海豐社區的農漁業體驗，遊客賞燈之餘也能深入體驗麥寮文化與產業特色。

他說，興華社區免費採摘美生菜、品嘗生菜，海豐社區的摸文蛤與品嘗台灣鯛料理，讓遊客體驗鮮趣，帶動遊客走進社區，成功將麥寮農漁產品行銷全台，讓外界看見不同於過去工業重鎮的麥寮。

許忠富說，此次燈節結合科技和文化，除大型花燈，也導入AI互動科技與數位天燈體驗，讓民眾透過數位方式祈福許願，呈現傳統文化與科技創新的融合，深受好評。公所統計，近一個月燈節帶動周邊餐飲、住宿與消費，遊客人潮甚也外溢鄰近鄉鎮，打造麥寮新的觀光品牌形象。

許忠富感謝所有工作團隊與各界的支持。他強調，未來將持續結擴大行銷麥寮，深化地方觀光與產業，讓麥寮逐步從工業城鎮轉型為兼具文化觀光的城市，他與鄉親相約明年燈節再相見。

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕吸引大批人潮。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕許多小朋友不捨最愛的人扮花燈，爭相上台合影。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕也有不少媒體前往採訪報導。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕吸引大批人潮。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕許多小朋友不捨最愛的人扮花燈，爭相上台合影。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉長許忠富和大家相約明年麥寮燈會再相見。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉開辦首屆燈會，規模與排場不亞於縣級燈會，昨晚閉幕高空煙火秀點亮天空。記者蔡維斌／翻攝