台南女性內衣回收月 5月底前可換衛生紙、洗碗精、環保餐具

基於衛生問題，許多回收站針對女性貼身衣物如內衣褲、襪子等婉拒回收，讓女性有時整理衣櫃時相當困擾，台南市自2022年起推動女性內衣回收月，迄今已舉辦4年，每年預估協助回收近萬件女性內衣，今年從即日起至5月31日回收，民眾前往指定回收站還可獲得專屬好禮。

環保局表示，每年3月婦女節至5月母親節期間，都會舉辦女性內衣回收兌換活動，不僅提供女性清理衣櫃的機會，也希望讓民眾了解每一件被回收的內衣，都代表女性朋友重視永續、溫柔愛地球的象徵。

環保局也說，今年從即日起至5月底，民眾持3件（含）以上乾淨、無破損上著內衣至遠東百貨台南成功店、愛買台南店、MITSUI OUTLET PARK台南、家樂福各量販店、大全聯台南店等10處百貨賣場，以及白河區竹門里、柳營區重溪里等2處村里資收站回收，持3件可兌換衛生紙1包、6件兌換洗碗精1罐、9件可兌換環保餐具1組，每人每天限換5份，數量有限換完為止。

此外，民眾也可到EASY SHOP、曼黛瑪璉、大成內衣、LaBome拉波米內衣及可霓蘭內衣等5大內衣品牌店回收，持2至3件以上內衣即可兌換保冷袋、透明肩帶、購物袋或品牌小禮等，並可享消費折扣或現金折抵等專屬優惠。環保局說明，因各回收兌換點地點與營業時間不同，建議民眾前往前可先確認相關資訊。