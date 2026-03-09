快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南每年3月婦女節至5月母親節期間，都會舉辦女性內衣回收兌換活動，提供女性清理衣櫃的機會。圖／南市環保局提供
基於衛生問題，許多回收站針對女性貼身衣物如內衣褲、襪子等婉拒回收，讓女性有時整理衣櫃時相當困擾，台南市自2022年起推動女性內衣回收月，迄今已舉辦4年，每年預估協助回收近萬件女性內衣，今年從即日起至5月31日回收，民眾前往指定回收站還可獲得專屬好禮。

環保局表示，每年3月婦女節至5月母親節期間，都會舉辦女性內衣回收兌換活動，不僅提供女性清理衣櫃的機會，也希望讓民眾了解每一件被回收的內衣，都代表女性朋友重視永續、溫柔愛地球的象徵。

環保局也說，今年從即日起至5月底，民眾持3件（含）以上乾淨、無破損上著內衣至遠東百貨台南成功店、愛買台南店、MITSUI OUTLET PARK台南、家樂福各量販店、大全聯台南店等10處百貨賣場，以及白河區竹門里、柳營區重溪里等2處村里資收站回收，持3件可兌換衛生紙1包、6件兌換洗碗精1罐、9件可兌換環保餐具1組，每人每天限換5份，數量有限換完為止。

此外，民眾也可到EASY SHOP、曼黛瑪璉、大成內衣、LaBome拉波米內衣及可霓蘭內衣等5大內衣品牌店回收，持2至3件以上內衣即可兌換保冷袋、透明肩帶、購物袋或品牌小禮等，並可享消費折扣或現金折抵等專屬優惠。環保局說明，因各回收兌換點地點與營業時間不同，建議民眾前往前可先確認相關資訊。

台南市自2022年起推動女性內衣回收月，迄今已舉辦4年，每年預估協助回收近萬件女性內衣。圖／南市環保局提供
衛生紙 女性 台南

相關新聞

麥寮首辦鄉級燈會吸引20萬人次 創1億產值不遜於縣辦燈會

麥鄉公所主辦的首屆「2026麥寮燈節‧幸福光語」燈節昨晚在麥寮社教園區閉幕，近一個月元宵系列活動，以全台首創「雙主燈」及「AI科技天燈」為亮點，規模與項目不遜於縣級燈會，吸引逾20萬人次賞燈，公所估計帶動約1億元觀光與消費產值。

2026台灣燈會帶動嘉縣觀光產值 假日住房率飆破9成、商圈營業增50％

2026台灣燈會自3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，交通部觀光署預估，本次台灣燈會將為當地挹注逾230億元的龐大觀光商機，開展首周，燈會臨近的住房率已達95%至100%，整體成長幅度超過34％，而商圈營業額成長約30至50%，遊客人數也增加約30%。

臺灣面臨75年最少降雨量 臺南市府已啓動抗旱準備

臺南地區自去年9月起累積降雨量明顯低於歷年同期，時序亦已進入南部傳統枯水期，面對可能出現的水情挑戰，臺南市政府已提前啟動各項抗旱整備工作。市長黃偉哲表示，目前臺南水情雖維持正常，但市府已秉持未雨綢繆原則，全面盤整各項水資源調度與節水措施，並呼籲市民與產業共同落實節約用水，以確保枯水期供水穩定。

台南女性內衣回收月 5月底前可換衛生紙、洗碗精、環保餐具

虎頭埤「竹林烤肉區」慶升級促銷 訂套餐加贈三選一

近兩百年歷史的虎頭埤風景區近年常有旅客抱怨老舊了，「竹林烤肉區」遠不如民營景點烤肉區。終於市府改造升級、宣布重新開放。慶祝重新開放，市府推出「多樣烤肉食材優惠」，今起至3月底訂購「歡樂套餐」贈生蠔500g及棉花糖10顆，訂購「悠活套餐」贈送雞腿排。

雲林縣定民俗 國姓公過爐起駕

以鎔金聞名的雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典昨天從「次房股」大埤鄉豐田村成功廟起駕，徒步踏上暌違卅年的古香路，前往今年輪值的「參房股」斗南鎮靖興里紅壇，數千信徒隨香；縣府今年特別以數位記錄整個過爐大典，宏揚於世。

