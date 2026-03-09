虎頭埤「竹林烤肉區」慶升級促銷 訂套餐加贈三選一

近兩百年歷史的虎頭埤風景區近年常有旅客抱怨老舊了，「竹林烤肉區」遠不如民營景點烤肉區。終於市府改造升級、宣布重新開放。慶祝重新開放，市府推出「多樣烤肉食材優惠」，今起至3月底訂購「歡樂套餐」贈生蠔500g及棉花糖10顆，訂購「悠活套餐」贈送雞腿排。

觀光旅遊局長林國華表示，食材詳細內容考量新鮮請查虎頭埤風景區網站，為滿足更多遊客烤肉露營需求，探索露營區內設烤肉爐架及臨時衛浴設備等，提供完善的服務設施。

他說，竹林烤肉區設計將自然意象融入烤肉場域設計，營造舒適且具景觀特色戶外休閒空間，適合安排親子同遊、好友聚會及團體活動。

市長黃偉哲表示，虎頭埤是台南重要自然觀光遊憩場域，觀旅局持續投入資源改善設施與服務，重新打造竹林烤肉區各項設施融入自然生態環境，展現推動永續觀光與友善旅遊環境政策方向。遊客可從台鐵新市車站搭乘台灣好行168虎埤老街線，即輕鬆抵達虎頭埤風景區，體驗自然生態的旅遊魅力。

林國華說，園區另有遊客付費使用的電動遊園車、太陽能遊湖船及腳踏船等多項設施，有可免費參觀的「親子環教生態館」，體驗寓教於樂生態學習場域，歡迎遊客來享受豐富愜意的旅程。

虎頭埤另在虎月吊橋旁設置融入愛情主題互動式甜蜜造型裝置藝術，營造浪漫遊憩氛圍，展期至14日白色情人節結束，提供民眾拍照打卡、情侶及親子共遊特色景點。

虎頭埤「竹林烤肉區」慶改造促銷 ，訂套餐送生蠔或雞腿排。／台南市政府提供

