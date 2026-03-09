2026台灣燈會帶動嘉縣觀光產值 假日住房率飆破9成、商圈營業增50％

2026台灣燈會自3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，交通部觀光署預估，本次台灣燈會將為當地挹注逾230億元的龐大觀光商機，開展首周，燈會臨近的住房率已達95%至100%，整體成長幅度超過34％，而商圈營業額成長約30至50%，遊客人數也增加約30%。

2026台灣燈會自3月3日開展首周即締造龐大參觀人潮，展現台灣燈會強大的吸引力，也帶動嘉義縣市整體觀光熱度持續升溫。

觀光署指出，這股賞燈熱潮同步帶動嘉義縣市在地觀光與消費動能。在住宿市場方面，燈會鄰近的嘉義縣朴子及太保地區周末假日旅宿住房率已達95%至100%，整體成長幅度超過34%；同時，嘉義市的假日住宿率也飆破9成。

考量假日旅宿一房難求，目前嘉義市平日住宿率約維持在6成，觀光署鼓勵民眾多利用平日規畫「賞燈加住宿」的二日遊行程，不僅能有效避開假日的住房壓力，也能享受更高品質的深度旅遊。

此外，商圈人潮與消費也同步升溫。嘉義縣政府初步評估，朴子魅力商圈與文化商圈營業額成長約30至50%，水上與布袋商圈遊客人數也增加約30%；而嘉義市商圈近期的營業額也連帶成長約3成，顯示燈會活動有效帶動地方觀光消費與商圈活絡。

觀光署表示，本次台灣燈會成功帶動雲嘉南地區的觀光量能，依目前嘉義縣政府推估，不僅將為在地挹注超過230億元的龐大觀光商機，隨著展期進入最後高潮，各項實質觀光效益與周邊經濟產值仍持續強勢攀升中。

隨著燈會展期進入最後一周，為讓民眾有更舒適的賞燈體驗，觀光署建議多利用平日前來賞燈，以避開假日人潮高峰；假日期間因燈區人潮較多，建議提前規畫交通方式並多利用大眾運輸工具，配合現場動線指引與交通疏導措施，以獲得更順暢與安全的賞燈體驗。