聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣定民俗 國姓公過爐起駕

聯合報／ 記者蔡維斌潘奕言／連線報導
雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典昨上午從成功廟起駕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典昨上午從成功廟起駕。記者蔡維斌／攝影

以鎔金聞名的雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典昨天從「次房股」大埤鄉豐田村成功廟起駕，徒步踏上暌違卅年的古香路，前往今年輪值的「參房股」斗南鎮靖興里紅壇，數千信徒隨香；縣府今年特別以數位記錄整個過爐大典，宏揚於世。

五股開臺尊王地方又稱「國姓公」，為雲嘉兩縣六鄉十三庄重要信仰，分為五股、以輪值方式奉祀，平均一個村落要等五至十年，最久要等五十多年，今年由參房股值年。值年爐主宋文傑說，參房股是由斗南鎮石龜里、石溪里與靖興里三地輪值，靖興里十年才輪到一次，里民滿心歡喜。

昨上午國姓公、甘爺、萬爺神尊登轎，縣長張麗善、議長黃凱、立委劉建國、張嘉郡等人點起馬炮後起駕。張麗善指出，過爐路線從豐田村到靖興里的古香路，是暌違卅年後再次踏上，全長共八公里，除了在石龜國小有別具特色的「分旗腳」儀式，新輪值的靖興里也動員準備千桌流水席宴請所有隨香信徒吃平安，是全庄的大喜事。

中華五股開臺尊王協會理事長王萬來說，國姓公特有的過爐交接儀式「鎔金」隔了多年未實施，今年恢復，將信徒捐獻的金牌鎔成大面金牌保存。

另，百年傳承的客家盛典「六堆祈福尖炮城」前、昨日在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園舉行，活動每組五人，共有十二支鞭炮，只要在二分鐘內投入炮城，就可參加決賽，而預賽的炮城高八公尺，決賽則是首度推出高達十五公尺的極限尖炮城，除了一般組，昨婦女節還推出女性朋友專屬的花木蘭尖炮城，另還有來自印度、印尼、貝里斯、泰國、巴基斯坦等十國民眾參加的國際組尖炮城，一起分享六堆客家文化。

屏東「六堆祈福尖炮城」前天和昨天在內埔鄉六堆紀念公園舉行。記者潘奕言／攝影
屏東「六堆祈福尖炮城」前天和昨天在內埔鄉六堆紀念公園舉行。記者潘奕言／攝影

張麗善 雲林

延伸閱讀

張善政鑽轎祈福、蘇俊賓扛百年神將 景福宮開漳聖王遶境熱鬧登場

雲林縣定民俗開臺尊王過爐 數千人沿著睽違30年香路隨香

六堆尖炮城活動登場 挑戰15公尺炮城爭奪冠軍10萬元獎金

鹽水蜂炮啟炮 台灣燈會試燈 北港燈會踩街

相關新聞

雲林縣定民俗 國姓公過爐起駕

以鎔金聞名的雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典昨天從「次房股」大埤鄉豐田村成功廟起駕，徒步踏上暌違卅年的古香路，前往今年輪值的「參房股」斗南鎮靖興里紅壇，數千信徒隨香；縣府今年特別以數位記錄整個過爐大典，宏揚於世。

新聞評論／二仁溪汙染整治 公私協力現成果

台南、高雄交界的二仁溪，承擔了台灣工業化發展的環境代價，河水一度黑得如醬油、生態幾近崩潰。這條曾經惡名昭彰的河川如今逐步擺脫汙染陰影，民間及學界共同巡守河川也功不可沒，未來對環境的守護，更需要居民關注。

台南學甲蜀葵花文化節周六登場 「西瓜馬車」展創意

已打出知名度的台南學甲蜀葵花文化節今年邁入第13年，3月14日將在學甲區光華社區隆重登場，更設計結合在地產業的「西瓜馬車」日來引話題，學甲公所說，3至5月台南亮點就在學甲。

北港媽祖魅力大！舊金山新年大遊行 朝天宮媽祖隊伍風靡全場

北港媽祖魅力大！美國舊金山新年遊行今天盛大登場，市區封街吸引人潮夾道觀賞，北港朝天宮分靈舊金山朝聖宮40年來首度兩廟合一遶境，三太子、神童團、千里眼、順風耳神偶超吸睛，北港傳統報馬仔、馬陣吹登上舊金山街頭，把台灣特有的媽祖文化宏揚國際。

溫暖雙手不停歇 南市做工行善團婦女節赴北門修繕颱風破損屋

台南市「做工行善團」志工團隊今早遠赴北門區修繕房屋，志工們溫暖雙手腳步不停歇，希望將社會溫暖帶到偏鄉，為弱勢家庭點亮希望之光。

台南惜食平台冰箱淪雜物堆 攤商愛心被糟蹋

台南市二○一九年起推動「愛心惜食平台」，在傳統市場設專用冰箱，媒合攤商捐出當日進貨過多、仍可食用的剩餘食材，由社福團體或社區供餐據點運用，但民眾近來發現，部分市場乏於管理，冰箱淪為雜物堆！議員要求檢討，別浪費大家的愛心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。