雲林縣定民俗 國姓公過爐起駕

以鎔金聞名的雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典昨天從「次房股」大埤鄉豐田村成功廟起駕，徒步踏上暌違卅年的古香路，前往今年輪值的「參房股」斗南鎮靖興里紅壇，數千信徒隨香；縣府今年特別以數位記錄整個過爐大典，宏揚於世。

五股開臺尊王地方又稱「國姓公」，為雲嘉兩縣六鄉十三庄重要信仰，分為五股、以輪值方式奉祀，平均一個村落要等五至十年，最久要等五十多年，今年由參房股值年。值年爐主宋文傑說，參房股是由斗南鎮石龜里、石溪里與靖興里三地輪值，靖興里十年才輪到一次，里民滿心歡喜。

昨上午國姓公、甘爺、萬爺神尊登轎，縣長張麗善、議長黃凱、立委劉建國、張嘉郡等人點起馬炮後起駕。張麗善指出，過爐路線從豐田村到靖興里的古香路，是暌違卅年後再次踏上，全長共八公里，除了在石龜國小有別具特色的「分旗腳」儀式，新輪值的靖興里也動員準備千桌流水席宴請所有隨香信徒吃平安，是全庄的大喜事。

中華五股開臺尊王協會理事長王萬來說，國姓公特有的過爐交接儀式「鎔金」隔了多年未實施，今年恢復，將信徒捐獻的金牌鎔成大面金牌保存。

另，百年傳承的客家盛典「六堆祈福尖炮城」前、昨日在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園舉行，活動每組五人，共有十二支鞭炮，只要在二分鐘內投入炮城，就可參加決賽，而預賽的炮城高八公尺，決賽則是首度推出高達十五公尺的極限尖炮城，除了一般組，昨婦女節還推出女性朋友專屬的花木蘭尖炮城，另還有來自印度、印尼、貝里斯、泰國、巴基斯坦等十國民眾參加的國際組尖炮城，一起分享六堆客家文化。