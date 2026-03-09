新聞評論／二仁溪汙染整治 公私協力現成果

台南、高雄交界的二仁溪，承擔了台灣工業化發展的環境代價，河水一度黑得如醬油、生態幾近崩潰。這條曾經惡名昭彰的河川如今逐步擺脫汙染陰影，民間及學界共同巡守河川也功不可沒，未來對環境的守護，更需要居民關注。

二仁溪汙染歷經超過四十年，中央與地方政府、學界以及民間志工形成多層次合作模式，其中就在二仁溪旁的長榮大學扮演重要角色，學校成立河川保育中心為核心，提供知識傳遞、志工培訓與監測輔助；民眾和學生則以巡守隊、獨木舟體驗及社區參與等形式，將日常生活與環境治理緊密連結。

這種「公私協力」模式，不僅提升工程效率，也逐步建立起互信關係，早年沿岸居民抱怨但不敢通報，長榮大學環境教育國際實驗學院院長洪慶宜結合社區力量建立巡守隊制度、建立匿名通報機制，加上教育訓練系統的成果讓民眾願意投入，並確保通報案件能在行政體系內得到追蹤與處理，成為河川治理的重要助力。

在公私協助努力下，二仁溪河川生態逐漸改善，曾經溪水黑如墨水，僅存大眼海鰱可生存，如今魚類已由單一物種恢復至五十多種，生物多樣性明顯提升，水色逐漸回復，魚蝦鳥類重新回歸，還有黑面琵鷺飛來覓食，甚至吸引國際保育人士珍古德生前肯定保育成果。

從百分之百汙染到剩最後百分之二十，二仁溪整治進入「最後一哩路」，台南市政府爭取中央以專案補助十三．六億元，並負責執行台南、高雄四處重點場址，預計清除約二萬二八八○公噸汙染物，目標於二○二八年完成全面清除，力求畢其功於一役，徹底移除殘存汙染。二仁溪汙染讓台灣環環境付出慘痛代價，數十年努力及付出巨額成本，才有望重現「水清魚現」，不能不記取教訓。