蝴蝶蘭銷美受關稅影響 台南市府助推分散市場

中央社／ 台南8日電
台南是台灣蝴蝶蘭重要生產基地，因近年受美國關稅政策調整影響，台南市政府透過輔導業者參與國內外展會拓銷，盼分散市場風險。（台南市政府提供）中央社
台南是台灣蝴蝶蘭重要生產基地，因近年受美國關稅政策調整影響，台南市政府透過輔導業者參與國內外展會拓銷，盼分散市場風險。（台南市政府提供）中央社

蝴蝶蘭為台灣蘭花外銷主要品項，台南是台灣蝴蝶蘭重要生產基地，因近年受美國關稅政策調整影響，台南市政府透過參與國際展會、推動城市外交等方式，盼協助業者分散市場風險。

張姓蘭農今天告訴中央社記者，自從美國關稅政策調整，銷往美國市場成本增加，目前採取與客戶均分負擔，同時因不確定因素難以掌握，以往客戶多是提前1年訂購所需要的數量，現在大概只敢預定半年、甚至2、3個月後的訂單。

張姓蘭農說，除了適當調整產量外，也會設法多接一些美國以外市場訂單，雖然有些市場利潤會較低，但有助分散銷售風險，穩定營運。

台南市政府農業局發布新聞稿指出，台南憑藉完整產業聚落與成熟栽培技術，成為世界蝴蝶蘭重要生產基地之一，產品主要銷往美國、日本及越南等國家，美國關稅政策調整使台灣輸美蝴蝶蘭關稅提高，對外銷市場帶來新挑戰。

農業局指出，市府持續與蘭花業者合作，透過拓展多元行銷管道與強化國際市場布局，在國內市場方面，持續以「台灣國際蘭展」強化台南蘭花品牌形象，同時推動花卉生活化與文化推廣，培養民眾日常用花習慣，並鼓勵廟宇在參拜及祈福活動中使用鮮花供奉，帶動國內花卉消費市場。

農業局指出，在國際行銷方面，市府積極參與東京食品展、首爾食品展、澳洲食品展、新加坡食品展及新加坡春季旅展等國際展會，並透過東京花道博覽會、新加坡台南風味宴等活動，推廣台南花卉與農產特色。

農業局指出，未來將持續整合產官學資源，推動蘭花產業升級與國際行銷，透過多元展會與推廣活動，協助業者拓展外銷通路與市場布局，提升台南蘭花國際能見度與市場競爭力。

