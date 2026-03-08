台南學甲蜀葵花文化節周六登場 「西瓜馬車」展創意

已打出知名度的台南學甲蜀葵花文化節今年邁入第13年，3月14日將在學甲區光華社區隆重登場，更設計結合在地產業的「西瓜馬車」日來引話題，學甲公所說，3至5月台南亮點就在學甲。

學甲區公所指出，目前周邊種滿各式繽紛花卉，園區總計約2.6公頃，逾2個月花季，營造美不勝收視覺饗宴；蜀葵景觀專區除高聳亮麗蜀葵花，今年更新增花卉青葙，色彩鮮豔、花型獨特，搭配紅黃相間的火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊及百日草等，讓花田展現更豐富多層次色彩與景觀。

學甲區長張明寶說，特別感謝學甲慈濟宮每年主燈贊助，今年主燈設計以學甲特產西瓜為主體，巧妙結合西洋童話中的南瓜馬車意象，打造出兼具在地農產特色與童趣夢幻風格的「西瓜馬車」。

值得一提的是，過去深受大小朋友喜愛的主燈「摩斯拉」今年也整新換裝，經過細部修復與燈光優化後，以嶄新風貌重現花海現場，喚起民眾往年賞花回憶，讓經典作品再度成為拍照打卡人氣焦點。

13日開幕當日活動現場亦規畫2場次DIY體驗活動，分別為「蜀葵花立體光影畫」（限量120份），以及「永生花小盆栽—幸福不凋零」（限量100份）。

另外還有闖關集章活動，集章完成可以兌換花卉造型小風扇（限量300份）；更結合在地青農，展售學甲在地農漁特產品，活動詳情請至「臺南市學甲區公所」臉書專頁(https://reurl.cc/RvnMLG)。

台南學甲蜀葵花文化節周六登場，園區蜀葵已迎風招展。記者謝進盛／翻攝

