快訊

經典賽／賽前就擬定要押3位先發投手 南韓教頭：必勝的比賽卻沒贏

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

經典賽／中華隊首勝南韓寫下歷史！林昱珉當下「狀況外」：不知隊友在哭什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

台南學甲蜀葵花文化節周六登場 「西瓜馬車」展創意

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南學甲蜀葵花文化節周六登場，今年更設計結合在地產業的「西瓜馬車」日來引話題。記者謝進盛／翻攝
台南學甲蜀葵花文化節周六登場，今年更設計結合在地產業的「西瓜馬車」日來引話題。記者謝進盛／翻攝

已打出知名度的台南學甲蜀葵花文化節今年邁入第13年，3月14日將在學甲區光華社區隆重登場，更設計結合在地產業的「西瓜馬車」日來引話題，學甲公所說，3至5月台南亮點就在學甲。

學甲區公所指出，目前周邊種滿各式繽紛花卉，園區總計約2.6公頃，逾2個月花季，營造美不勝收視覺饗宴；蜀葵景觀專區除高聳亮麗蜀葵花，今年更新增花卉青葙，色彩鮮豔、花型獨特，搭配紅黃相間的火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊及百日草等，讓花田展現更豐富多層次色彩與景觀。

學甲區長張明寶說，特別感謝學甲慈濟宮每年主燈贊助，今年主燈設計以學甲特產西瓜為主體，巧妙結合西洋童話中的南瓜馬車意象，打造出兼具在地農產特色與童趣夢幻風格的「西瓜馬車」。

值得一提的是，過去深受大小朋友喜愛的主燈「摩斯拉」今年也整新換裝，經過細部修復與燈光優化後，以嶄新風貌重現花海現場，喚起民眾往年賞花回憶，讓經典作品再度成為拍照打卡人氣焦點。

13日開幕當日活動現場亦規畫2場次DIY體驗活動，分別為「蜀葵花立體光影畫」（限量120份），以及「永生花小盆栽—幸福不凋零」（限量100份）。

另外還有闖關集章活動，集章完成可以兌換花卉造型小風扇（限量300份）；更結合在地青農，展售學甲在地農漁特產品，活動詳情請至「臺南市學甲區公所」臉書專頁(https://reurl.cc/RvnMLG)。

台南學甲蜀葵花文化節周六登場，園區蜀葵已迎風招展。記者謝進盛／翻攝
台南學甲蜀葵花文化節周六登場，園區蜀葵已迎風招展。記者謝進盛／翻攝

台南學甲蜀葵花文化節周六登場，園區蜀葵已迎風招展。記者謝進盛／翻攝
台南學甲蜀葵花文化節周六登場，園區蜀葵已迎風招展。記者謝進盛／翻攝

台南學甲蜀葵花文化節周六登場，傍晚現場濃郁農村恬靜景致，美不勝收。記者謝進盛／翻攝
台南學甲蜀葵花文化節周六登場，傍晚現場濃郁農村恬靜景致，美不勝收。記者謝進盛／翻攝

台南 西瓜

相關新聞

台南學甲蜀葵花文化節周六登場 「西瓜馬車」展創意

已打出知名度的台南學甲蜀葵花文化節今年邁入第13年，3月14日將在學甲區光華社區隆重登場，更設計結合在地產業的「西瓜馬車」日來引話題，學甲公所說，3至5月台南亮點就在學甲。

北港媽祖魅力大！舊金山新年大遊行 朝天宮媽祖隊伍風靡全場

北港媽祖魅力大！美國舊金山新年遊行今天盛大登場，市區封街吸引人潮夾道觀賞，北港朝天宮分靈舊金山朝聖宮40年來首度兩廟合一遶境，三太子、神童團、千里眼、順風耳神偶超吸睛，北港傳統報馬仔、馬陣吹登上舊金山街頭，把台灣特有的媽祖文化宏揚國際。

溫暖雙手不停歇 南市做工行善團婦女節赴北門修繕颱風破損屋

台南市「做工行善團」志工團隊今早遠赴北門區修繕房屋，志工們溫暖雙手腳步不停歇，希望將社會溫暖帶到偏鄉，為弱勢家庭點亮希望之光。

台南惜食平台冰箱淪雜物堆 攤商愛心被糟蹋

台南市二○一九年起推動「愛心惜食平台」，在傳統市場設專用冰箱，媒合攤商捐出當日進貨過多、仍可食用的剩餘食材，由社福團體或社區供餐據點運用，但民眾近來發現，部分市場乏於管理，冰箱淪為雜物堆！議員要求檢討，別浪費大家的愛心。

新聞眼／惜食平台風光過後 美意被荒廢

台南市推動惜食平台，從源頭減少食物浪費兼而照顧弱勢，開辦至今近七年，部分平台風光啟用後不了了之，冰箱也閒置，因資源來自民間善心人士，卻因公部門管理人力闕如，讓各界愛心被狠潑冷水。

阿里山花季10日登場 迎31種櫻花接力開

阿里山櫻花一月起陸續綻放，花海從山麓一路延伸至高海拔。阿里山國家森林遊樂區花季十日登場，但近年氣候變化，花期提前，觀光業與居民均建議花季行銷要配合提前；阿里山國家風景區管理處表示，將盤點櫻花品種花期，評估延長花季，提升賞花觀光效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。