聽新聞
0:00 / 0:00
台南學甲蜀葵花文化節周六登場 「西瓜馬車」展創意
已打出知名度的台南學甲蜀葵花文化節今年邁入第13年，3月14日將在學甲區光華社區隆重登場，更設計結合在地產業的「西瓜馬車」日來引話題，學甲公所說，3至5月台南亮點就在學甲。
學甲區公所指出，目前周邊種滿各式繽紛花卉，園區總計約2.6公頃，逾2個月花季，營造美不勝收視覺饗宴；蜀葵景觀專區除高聳亮麗蜀葵花，今年更新增花卉青葙，色彩鮮豔、花型獨特，搭配紅黃相間的火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊及百日草等，讓花田展現更豐富多層次色彩與景觀。
學甲區長張明寶說，特別感謝學甲慈濟宮每年主燈贊助，今年主燈設計以學甲特產西瓜為主體，巧妙結合西洋童話中的南瓜馬車意象，打造出兼具在地農產特色與童趣夢幻風格的「西瓜馬車」。
值得一提的是，過去深受大小朋友喜愛的主燈「摩斯拉」今年也整新換裝，經過細部修復與燈光優化後，以嶄新風貌重現花海現場，喚起民眾往年賞花回憶，讓經典作品再度成為拍照打卡人氣焦點。
13日開幕當日活動現場亦規畫2場次DIY體驗活動，分別為「蜀葵花立體光影畫」（限量120份），以及「永生花小盆栽—幸福不凋零」（限量100份）。
另外還有闖關集章活動，集章完成可以兌換花卉造型小風扇（限量300份）；更結合在地青農，展售學甲在地農漁特產品，活動詳情請至「臺南市學甲區公所」臉書專頁(https://reurl.cc/RvnMLG)。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。