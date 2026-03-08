台南月津港燈節、新營波光節圓滿落幕 30天吸引近123萬人次參觀

為期30天，台南2026月津港燈節與新營波光節今將圓滿落幕，據南市府文化局統計，2大燈節共吸引逾123萬人次造訪，其中，月津港燈節近100萬人次、新營波光節約23萬人次，不僅成功串聯鹽水與新營兩地夜間觀光動能，也成為帶動地方觀光與城市的重要引擎。

文化局表示，近年來積極推動溪北均衡發展，透過文化節慶帶動城市能量，讓藝術走進地方生活，而月津港燈節與新營波光節的成功，不僅展現台南文化治理的成果，也讓更多民眾走進鹽水與新營，逐步打造溪北成為兼具文化深度與觀光吸引力的重要區域。

文化局提到，今年兩大燈節在策展定位上各具特色，月津港燈節以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景」為主題，集結60組藝術創作，透過藝術燈區、巷弄燈區及月津超新星等展現光影藝術多元面貌；新營波光節則以「光之夢」為策展主軸，透過互動科技與IP角色融入，打造天鵝湖如夢似幻的光影森林。

文化局強調，月津港燈節舉辦15年來已累積超過800萬人次參觀，同時透過「月之美術館」計畫及水岸景觀優化，延伸燈節效益；新營波光節則以城市導覽、店家合作與深度旅行路線，讓藝術與地方生活相互連結，未來將持續深化2大燈節品牌，創造溪北節慶觀光第一品牌。