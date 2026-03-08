WBC經典賽台灣激戰南韓 延長賽勝出各縣市直播現場沸騰

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天對戰韓國隊，全台多個縣市直播現場湧入人潮，在2隊分數咬緊下，現場觀賽氣氛張力達到最高點，最後在中華隊封殺韓國得分確定勝出時全場沸騰。

經典賽C組預賽在日本東京巨蛋舉行，中華隊昨天對上捷克隊，終場以14比0、7局扣倒捷克，在敗給澳洲、日本後搶下關鍵首勝。今天對戰韓國，能否在勝出攸關晉級，球迷引頸期盼。

宜蘭縣政府在宜蘭運動公園光電球場舉辦直播，代理縣長林茂盛與鄉親們並肩而坐，「中華隊加油」和「台灣尚勇」震耳欲聾的吶喊聲響徹公園，球迷臉上貼著國旗貼紙，高舉手中的加油棒，全神貫注地緊盯轉播螢幕，在每個關鍵時刻大聲吶喊。

基隆市政府在國門廣場設置400吋螢幕直播，市長謝國樑、市府教育處副處長楊永芬、超級籃球聯賽（SBL）基隆黑鳶籃球隊球員到場為中華隊加油，崇右影藝科技大學表演藝術系學生組成啦啦團，精彩應援表演，中華隊球員張育成在2局上半擊出陽春砲時，現場球迷歡聲雷動。

新北市政府在市民廣場舉辦直播應援派對，湧入數千名民眾熱情為中華隊加油，由於是關鍵賽局，在啦啦隊及應援團的賣力帶動下，全場高喊全壘打，熱情洋溢，只要中華隊員上壘都報以熱烈掌聲，令人感動。

台北市政府在信義香堤廣場舉辦直播派對，不僅座無虛席，場邊、百貨空橋也是觀賽球迷，主辦單位指破千人。球迷們皆隨應援團一波波呼口號喊加油；2隊互相追分氣氛緊張下，當中華隊扳回2分逆轉領先1分時，全場歡呼幾近爆聲；韓國又獲1分平手時，啦啦隊出場熱舞激勵人心，最終中華隊再得1分並封殺韓國得分確認勝出時，全場沸騰到最高點。

桃園市政府前廣場上午舉辦WBC直播派對，隨著戰事激烈，超過1500名球迷前往府前廣場為中華隊加油，現場不時有啦啦隊表演及送出小禮物為球賽加溫，當中華隊打敗韓國時現場歡聲雷動，民眾更是激動地跳起來。球迷張姓女學生說，中華隊是慢熱型，今天球賽看得超緊張，「打敗韓國超爽的，我們是Team Taiwan。」

台中市政府在市府前廣場舉辦直播活動，適逢假日又好天氣，賽事未開打就擠滿許多民眾攜帶加油棒到場吶喊打氣，不少球迷都是全家出動，現場相當熱鬧。陳姓市民說，他已連3天到場參加，比起在家中看球賽，到場跟大家加油更有氣氛。

彰化縣政府在大廳辦直播應援活動，現場人潮踴躍，縣府也特別準備爌肉飯、爆米花讓鄉親品嚐，隨著賽事拉鋸，觀眾熱烈吶喊為中華隊加油，彰化縣長王惠美也到場觀看轉播；一名球迷賽後開心說，很高興擊敗韓國隊，希望中華隊最後能前進美國打複賽、決賽。

嘉義縣政府在戀人公園盛大舉辦「經典之戰 光躍台灣」限定大型應援派對，現場不僅設置大型戶外轉播螢幕，還邀請Passion Sisters成員牛奶、維尼及沛婕到場應援，帶動現場氣氛。球迷們大喊「好想要贏韓國！」「前進邁阿密」。

嘉義縣長翁章梁今天出席應援，拿著加油棒為中華隊打氣、喝采，現場觀眾隨著賽事起伏、沸騰。翁章梁說，中華隊連輸2場後，昨天對捷克拿下一勝，今天對抗韓國，有機會晉級，「Team Taiwan」。

台南市政府在永華市政中心西側廣場、新營南瀛綠都心公園舉辦應援派對活動，上午台南艷陽高照，仍吸引大批熱情民眾湧入觀賞台韓戰，有人自備陽傘、有人選擇坐在較遠處樹蔭下，比賽過程中民眾情緒跟隨戲劇化內容起伏，當中華隊在延長賽獲勝，現場氣氛瞬間高漲，尖叫與歡呼聲不斷。不少人異口同聲說，不論這次能否晉級，但能在國際大賽打贏韓國隊就是爽。

連江縣政府於連江縣民樂活多功能體育館舉辦應援派對，吸引許多民眾攜家帶眷，以及放島休假的軍人到場，在主持人帶動下，揮舞國旗與加油棒為中華隊加油。鄭宗哲和費柴德（Stuart Fairchild）擊出全壘打時，全場歡聲雷動。

花蓮縣政府在花蓮市東大門夜市共融廣場、光復鄉公所前及玉里鎮藝文中心3地同步直播，現場民眾熱情高呼加油；也邀請民眾跟著中華隊安打全壘打，歡呼即可集氣領Q幣獎勵，還安排「棒球9宮格」及「樂樂打擊」親子互動體驗，完成闖關後兌換宣導品或應援小物。