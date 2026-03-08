快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

北港媽祖魅力大！舊金山新年大遊行 朝天宮媽祖隊伍風靡全場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
千里眼獎軍神偶威武上路最吸睛。記者蔡維斌／翻攝
千里眼獎軍神偶威武上路最吸睛。記者蔡維斌／翻攝

北港媽祖魅力大！美國舊金山新年遊行今天盛大登場，市區封街吸引人潮夾道觀賞，北港朝天宮分靈舊金山朝聖宮40年來首度兩廟合一遶境，三太子、神童團、千里眼、順風耳神偶超吸睛，北港傳統報馬仔、馬陣吹登上舊金山街頭，把台灣特有的媽祖文化宏揚國際。

舊金山朝聖宮（SAN FRANCISCO CHAO SHENG KUAG）1986年由旅居美國的北港人高可達，從北港分靈「福鎮媽」建廟，每隔三年組團回北港朝天宮進香，成為當地僑民宗教信仰中心。舊金山舉辦的「農曆新年遊行（Chinese New Year Parade）」是海外規模最大的農曆年慶之一。

朝天宮總幹事何宗霖表示，舊金山朝聖宮信徒日益增加，每年元宵節前都會參加新年遊行平安遶境，護佑僑民，多年來一直繳請朝天宮參加，因逢元宵朝天宮也辦上元遶境，不克前往，今年朝聖宮元宵祈福遶境延後，且逢分靈40周年，朝天宮特由董事長蔡咏鍀組團30多人赴舊金山參加盛會。

朝天宮帶領北港特有的神童、三太子團、報馬仔和馬陣吹飛往美國參加遶境，受到朝聖宮董事長顏榮利和僑民熱烈歡迎，這場來自台灣和美國兩地寺廟首度合體的宗教遊行，像當地嘉年華會般盛大登場。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，朝聖宮也分靈成立千里眼、順風耳將軍團，莊嚴的大神偶威武上路，搭配單人騎馬吹奏樂曲的「馬陣吹」，在裝扮奇特的「報馬仔」引路下，三太子和神童喜樂蹦跳，洋溢著台灣年節喜氣熱鬧氣氛，格外吸引美國民眾目光，一路成千上萬人潮夾道觀賞，把台灣的迓媽祖的熱鬧廟會搬上美國街頭，讓美國人感受台灣媽祖信仰文化底蘊和親近性。

朝天宮本月5日啟程，特前往送機的雲林副縣長陳璧君指出，此次朝天宮赴美參加舊金山最大的年節慶典，不僅是單純的宗教行程，更是一場重要的「宗教外交」，象徵著台灣傳統信仰與國際都市文化的深度對話，意義非凡。

40年前北港旅美人士高可達回家鄉分靈媽祖到美國創建舊金山朝聖宮，每隔三年組團回北港進香。圖／朝天宮提供
40年前北港旅美人士高可達回家鄉分靈媽祖到美國創建舊金山朝聖宮，每隔三年組團回北港進香。圖／朝天宮提供

北港朝天宮紅衣轎班兵團首度與分靈美國舊金山的朝聖宮合體，踏上美國舊金山新年大遊行舞台，格外引人注目。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮紅衣轎班兵團首度與分靈美國舊金山的朝聖宮合體，踏上美國舊金山新年大遊行舞台，格外引人注目。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮紅衣轎班兵團首度與分靈美國舊金山的朝聖宮合體，踏上美國舊金山新年大遊行舞台，格外引人注目。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮紅衣轎班兵團首度與分靈美國舊金山的朝聖宮合體，踏上美國舊金山新年大遊行舞台，格外引人注目。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮首度參加舊金山新年大遊行，雲林縣副縣長陳璧君專程前往機場送機。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮首度參加舊金山新年大遊行，雲林縣副縣長陳璧君專程前往機場送機。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮紅衣轎班兵團首度與分靈美國舊金山的朝聖宮合體，踏上美國舊金山新年大遊行舞台，格外引人注目。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮紅衣轎班兵團首度與分靈美國舊金山的朝聖宮合體，踏上美國舊金山新年大遊行舞台，格外引人注目。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮紅衣轎班兵團首度與分靈美國舊金山的朝聖宮合體，踏上美國舊金山新年大遊行舞台，格外引人注目。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮紅衣轎班兵團首度與分靈美國舊金山的朝聖宮合體，踏上美國舊金山新年大遊行舞台，格外引人注目。記者蔡維斌／翻攝

北港百年傳統馬陣吹走在美國街頭遶境，深受矚目，讓台灣媽祖廟會文化宏揚國際。記者蔡維斌／翻攝
北港百年傳統馬陣吹走在美國街頭遶境，深受矚目，讓台灣媽祖廟會文化宏揚國際。記者蔡維斌／翻攝

裝扮奇特的北港傳統報馬仔，走在美國街頭遶境，深受矚目，讓美國民眾看見台灣特有的媽祖廟會文化。記者蔡維斌／翻攝
裝扮奇特的北港傳統報馬仔，走在美國街頭遶境，深受矚目，讓美國民眾看見台灣特有的媽祖廟會文化。記者蔡維斌／翻攝

美國朝聖宮的千里眼將軍團遊行前，北港朝天宮董事長蔡咏鍀還親自授藝，讓獎軍走出威武神態。記者蔡維斌／翻攝
美國朝聖宮的千里眼將軍團遊行前，北港朝天宮董事長蔡咏鍀還親自授藝，讓獎軍走出威武神態。記者蔡維斌／翻攝

美國 媽祖 北港朝天宮 舊金山

延伸閱讀

雲林縣定民俗開臺尊王過爐 數千人沿著睽違30年香路隨香

朝天宮國運籤「黃金忽然變成鐵」命中股災？廟方說話了

日本青森睡魔燈籠明晚首度台灣燈會遊行 信仰文化交融獨特景象

鹽水蜂炮啟炮 台灣燈會試燈 北港燈會踩街

相關新聞

北港媽祖魅力大！舊金山新年大遊行 朝天宮媽祖隊伍風靡全場

北港媽祖魅力大！美國舊金山新年遊行今天盛大登場，市區封街吸引人潮夾道觀賞，北港朝天宮分靈舊金山朝聖宮40年來首度兩廟合一遶境，三太子、神童團、千里眼、順風耳神偶超吸睛，北港傳統報馬仔、馬陣吹登上舊金山街頭，把台灣特有的媽祖文化宏揚國際。

溫暖雙手不停歇 南市做工行善團婦女節赴北門修繕颱風破損屋

台南市「做工行善團」志工團隊今早遠赴北門區修繕房屋，志工們溫暖雙手腳步不停歇，希望將社會溫暖帶到偏鄉，為弱勢家庭點亮希望之光。

台南惜食平台冰箱淪雜物堆 攤商愛心被糟蹋

台南市二○一九年起推動「愛心惜食平台」，在傳統市場設專用冰箱，媒合攤商捐出當日進貨過多、仍可食用的剩餘食材，由社福團體或社區供餐據點運用，但民眾近來發現，部分市場乏於管理，冰箱淪為雜物堆！議員要求檢討，別浪費大家的愛心。

新聞眼／惜食平台風光過後 美意被荒廢

台南市推動惜食平台，從源頭減少食物浪費兼而照顧弱勢，開辦至今近七年，部分平台風光啟用後不了了之，冰箱也閒置，因資源來自民間善心人士，卻因公部門管理人力闕如，讓各界愛心被狠潑冷水。

阿里山花季10日登場 迎31種櫻花接力開

阿里山櫻花一月起陸續綻放，花海從山麓一路延伸至高海拔。阿里山國家森林遊樂區花季十日登場，但近年氣候變化，花期提前，觀光業與居民均建議花季行銷要配合提前；阿里山國家風景區管理處表示，將盤點櫻花品種花期，評估延長花季，提升賞花觀光效益。

黃金風鈴木花季 黃敏惠攜韓啦啦隊女神李雅英熱舞嗨翻潮風鈴市集

春意盎然3月，嘉義市八掌溪右岸黃金風鈴木迎來花季，市政府今明周休舉辦「潮風鈴-黃花瘋音樂市集」，結合賞花、音樂與市集活動，吸引大批民眾湧入河堤賞花踏青。市長黃敏惠下午到場與民眾同樂，與韓國啦啦隊女神李雅英同台互動，帶動現場氣氛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。