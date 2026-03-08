北港媽祖魅力大！舊金山新年大遊行 朝天宮媽祖隊伍風靡全場

北港媽祖魅力大！美國舊金山新年遊行今天盛大登場，市區封街吸引人潮夾道觀賞，北港朝天宮分靈舊金山朝聖宮40年來首度兩廟合一遶境，三太子、神童團、千里眼、順風耳神偶超吸睛，北港傳統報馬仔、馬陣吹登上舊金山街頭，把台灣特有的媽祖文化宏揚國際。

舊金山朝聖宮（SAN FRANCISCO CHAO SHENG KUAG）1986年由旅居美國的北港人高可達，從北港分靈「福鎮媽」建廟，每隔三年組團回北港朝天宮進香，成為當地僑民宗教信仰中心。舊金山舉辦的「農曆新年遊行（Chinese New Year Parade）」是海外規模最大的農曆年慶之一。

朝天宮總幹事何宗霖表示，舊金山朝聖宮信徒日益增加，每年元宵節前都會參加新年遊行平安遶境，護佑僑民，多年來一直繳請朝天宮參加，因逢元宵朝天宮也辦上元遶境，不克前往，今年朝聖宮元宵祈福遶境延後，且逢分靈40周年，朝天宮特由董事長蔡咏鍀組團30多人赴舊金山參加盛會。

朝天宮帶領北港特有的神童、三太子團、報馬仔和馬陣吹飛往美國參加遶境，受到朝聖宮董事長顏榮利和僑民熱烈歡迎，這場來自台灣和美國兩地寺廟首度合體的宗教遊行，像當地嘉年華會般盛大登場。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，朝聖宮也分靈成立千里眼、順風耳將軍團，莊嚴的大神偶威武上路，搭配單人騎馬吹奏樂曲的「馬陣吹」，在裝扮奇特的「報馬仔」引路下，三太子和神童喜樂蹦跳，洋溢著台灣年節喜氣熱鬧氣氛，格外吸引美國民眾目光，一路成千上萬人潮夾道觀賞，把台灣的迓媽祖的熱鬧廟會搬上美國街頭，讓美國人感受台灣媽祖信仰文化底蘊和親近性。

朝天宮本月5日啟程，特前往送機的雲林副縣長陳璧君指出，此次朝天宮赴美參加舊金山最大的年節慶典，不僅是單純的宗教行程，更是一場重要的「宗教外交」，象徵著台灣傳統信仰與國際都市文化的深度對話，意義非凡。

40年前北港旅美人士高可達回家鄉分靈媽祖到美國創建舊金山朝聖宮，每隔三年組團回北港進香。圖／朝天宮提供

北港朝天宮紅衣轎班兵團首度與分靈美國舊金山的朝聖宮合體，踏上美國舊金山新年大遊行舞台，格外引人注目。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮首度參加舊金山新年大遊行，雲林縣副縣長陳璧君專程前往機場送機。記者蔡維斌／翻攝

北港百年傳統馬陣吹走在美國街頭遶境，深受矚目，讓台灣媽祖廟會文化宏揚國際。記者蔡維斌／翻攝

裝扮奇特的北港傳統報馬仔，走在美國街頭遶境，深受矚目，讓美國民眾看見台灣特有的媽祖廟會文化。記者蔡維斌／翻攝