「邊拆邊建」 汐止秀峰高中首波校舍整建完工 39班學生進駐新教室

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市政府推動汐止秀峰高中校舍整建工程，第一階段新忠孝樓改建完工啟用，於2月23日開學日起，7到9年級學生搬遷至新教室展開學習生活。圖／新北市工務局提供
新北市政府推動汐止秀峰高中校舍整建工程，第一階段新忠孝樓改建完工啟用，於2月23日開學日起，7到9年級學生搬遷至新教室展開學習生活。圖／新北市工務局提供

新北市工務局推動汐止區秀峰高中校舍整建工程，第一階段新忠孝樓已完工啟用。自2月23日開學起，7至9年級共39個班級學生完成搬遷，正式進駐新教室展開新學期生活。工務局表示，新校舍提供明亮舒適的教學空間，搭配現代化設計與完善配置，將為師生打造更安全、優質的學習環境。

新北市政府投入約7.3億元推動秀峰高中校舍全面整建。工務局長馮兆麟表示，市長侯友宜高度重視校園安全與教育環境，去年6月曾前往現場視察工程進度，並指示一併改善校園周邊人行步道空間，提升師生與居民通行安全與友善度。

馮兆麟指出，原有忠孝樓與仁愛樓使用年限已久，且出現混凝土高氯離子造成鋼筋外露、天花板剝落等情形，加上汐止新興工業區與科技園區快速發展，人口持續成長，帶動就學需求增加，因此校舍重建刻不容緩。馮兆麟指出，為縮短施工時間，採「邊拆邊建」方式施工，並在不影響學生正常上課情況下推動工程。

第一階段工程拆除舊忠孝樓後，新建2棟地下1層、地上6至7層校舍，規畫39間普通教室、12間專科教室與行政空間，並設置45格汽車與75格機車停車位供教職員使用。目前7至9年級學生已全數進駐新校舍，校園環境煥然一新。

在建築設計方面，馮兆麟表示，新校舍延續原校園五角形配置概念，透過開放式中庭與穿堂設計串聯新舊建築動線，提升整體空間通透性與連結性。考量汐止多雨氣候，外觀採淺灰色搭配鮮豔烤漆金屬板點綴，兼顧美觀與耐候性能，展現新穎的校園建築風格。

新工處長簡必琦表示，第二階段工程將接續辦理舊仁愛樓拆除及停車場與景觀工程，施工團隊已利用寒假完成舊仁愛樓拆除作業，後續將進行地面停車場與景觀設置，整體工程預計於115年7月底前全面完成，逐步完善校園整體機能。

秀峰高中新校舍提供39間教室、12間專科教室及行政空間，提供師生更安全、優質的教學環境。圖／新北市工務局提供
秀峰高中新校舍提供39間教室、12間專科教室及行政空間，提供師生更安全、優質的教學環境。圖／新北市工務局提供

秀峰高中新校舍採淺灰色系，搭配鮮豔烤漆金屬板點綴，呈現煥然一新的校園風貌。 圖／新北市工務局提供
秀峰高中新校舍採淺灰色系，搭配鮮豔烤漆金屬板點綴，呈現煥然一新的校園風貌。 圖／新北市工務局提供

