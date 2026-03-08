快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

立足在地加碼台南 工豐企業斥20億打造產業創新園區

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
立足在地加碼台南，工豐企業斥20億打造產業創新園區今舉行動土。記者謝進盛／翻攝
立足在地加碼台南，工豐企業斥20億打造產業創新園區今舉行動土。記者謝進盛／翻攝

深耕台南逾40年，台南市工豐企業斥資20億元，今在官田區廠址舉行產業創新園區動土典禮，將傳統產業智慧轉型，持續深耕螺絲與精密零件製造領域。

工豐企業創立於1980年，持續深耕螺絲與精密零件製造領域，此次在市府核准下設立「產業創新園區」，預計投入20億元建置智慧製造工廠、研發中心及自動化倉儲系統，導入智慧化生產與數位管理，不僅可提升整體產能與競爭力，也將為地方創造更多優質就業機會，吸引人才回流，進一步帶動台南產業升級。

動土典禮由舞龍舞獅揭開序幕，台南市副市長葉澤山與工豐企業董事長胡正德共同執鏟動土，包括市議員吳通龍、尤榮智、陳怡珍、陳秋宏、沈家鳳等人也與會。

市府表示，台南近年積極推動智慧製造與產業升級，鼓勵企業投資創新與研發，透過完善產業環境與投資服務，吸引企業持續深耕台南，帶動地方經濟發展。工豐企業長年扎根台南，此次擴大投資設立產業創新園區，展現企業對台南發展前景的信心，也將為地方產業注入新的動能。

台南市副市長葉澤山（右）致贈菜頭象徵好彩頭，感謝工豐企業董事長胡正德加碼投資台南。記者謝進盛／翻攝
台南市副市長葉澤山（右）致贈菜頭象徵好彩頭，感謝工豐企業董事長胡正德加碼投資台南。記者謝進盛／翻攝

立足在地加碼台南，工豐企業斥20億打造產業創新園區今舉行動土。記者謝進盛／翻攝
立足在地加碼台南，工豐企業斥20億打造產業創新園區今舉行動土。記者謝進盛／翻攝

台南

