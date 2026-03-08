雲林縣定民俗開臺尊王過爐 數千人沿著睽違30年香路隨香

以鎔金聞名獲列雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典今早從「次房股」大埤鄉豐田村成功廟起駕，以徒步踏上睽違30年的古香路，前往今年輪值的「參房股」斗南靖興里紅壇，隊伍綿延數公里，均延襲古俗遶境，數千信徒隨香，沿途鑼鼓喧天鞭炮震天價響，熱鬧非凡。

五股開臺尊王地方又稱「國姓公」，為雲嘉2縣6鄉13庄重要信仰，分為五股以輪值方式奉祀，平均一個村落要等5至10年，最久要等50多年，今年由參房股值年，今天早上國姓公、甘爺、萬爺神尊登轎，由縣長張麗善、議長黃凱、立委劉建國及張嘉郡、大埤鄉長林森寳、中華五股開臺尊王協會理事長王萬來等人點起馬炮後起駕。

張麗善指出，今天過爐路線從豐田村到靖興里的古香路，睽違30年後再次踏上，全長共8公里，除了在石龜國小有別具特色的「分旗腳」儀式，新輪值的靖興里也動員準備千桌流水席宴請所有隨香信徒吃平安，是全庄的大喜事，今年特別透過數位記錄整個過爐大典，將這項特有的宗教文化宏揚於世，也祈求國姓公保庇國泰民安、風調雨順。

王萬來表示，隔了多年未實施的鎔金也年恢復，把大批信徒捐獻的金牌鎔成大面金牌保存，也是國姓公特有的過爐交接儀式，尤其千桌平安宴，對靖興里而言像家中娶媳婦、嫁女兒般喜氣熱鬧，邀請各界前來呷平安。

值年爐主宋文傑表示，參房股是由斗南石龜里、石溪里與靖興里3地輪值，靖興里10年才輪到一次，里民滿心歡喜。

縣府文觀處長謝明璇指出，五股開臺尊王過爐大典已有逾百年歷史，至今仍保留過股點交」、「神龕啟封」、「更換神袍」、「貼封條蓋私章」、「熔金」、「分旗腳」與「一股請四股」等古傳統儀式，因深具庄頭聯誼意義與在地歷史特色，縣府在2016年登錄為雲林縣無形文化資產。

雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典今早從「次房股」大埤鄉豐田村成功廟引燃起馬炮，起駕前往今年輪值的「參房股」斗南靖興里紅壇。記者蔡維斌／攝影

