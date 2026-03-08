職業棋王王元均現身力挺 嘉市地藏王盃圍棋賽1對8指導棋

第11屆九華山地藏王盃全國圍棋公開賽今天上午在九華山地藏庵熱鬧開幕。近千名圍棋好手齊聚嘉義市對弈，主辦單位邀請職業九段「棋王」王元均到場，除了為選手加油，更親自進行兩場「1對8」指導棋，讓現場棋迷大呼過癮 。

地藏庵董事長蔡爾健表示，圍棋是歷史悠久的智力策略棋，不單指棋藝，更蘊含修身養性與品格教育的人生哲學，非常值得家長讓孩子從幼兒時期開始接觸學習。地藏庵長年推廣公益慈善與文化教育，年度捐資金額總計已超過6000萬元 。

嘉義市體育會圍棋委員會主委張偉政表示，圍棋是深度的思維訓練，透過棋局變化能培養孩子發現並解決問題的能力，練習圍棋不在於輸贏，而在於培養人生素養與心靈高度。

王元均表示，因母親是嘉義人，對嘉義感情濃厚，此次專程回嘉義分享圍棋對人生的幫助 。王元均說，面對現代社會數位成癮與高齡化挑戰，圍棋是極佳解方，既能讓學子遠離手機，也是長者健腦首選。

這項賽事比賽規則採瑞士制，各組前四名將頒發獎金、獎盃與獎狀。今年已進入第11屆，每年吸引各路棋手在棋盤上精進棋藝，在幸福城市享受對弈過程。

嘉義市九華山地藏王盃圍棋賽開打，千名好手齊聚對弈。記者李宗祐／攝影

第11屆九華山地藏王盃全國圍棋公開賽今天上午在九華山地藏庵熱鬧開幕。圖／地藏庵提供

棋王王元均表示，圍棋既能讓學子遠離手機，也是長者健腦首選。圖／地藏庵提供