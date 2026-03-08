溫暖雙手不停歇 南市做工行善團婦女節赴北門修繕颱風破損屋

台南市「做工行善團」志工團隊今早遠赴北門區修繕房屋，志工們溫暖雙手腳步不停歇，希望將社會溫暖帶到偏鄉，為弱勢家庭點亮希望之光。

本案受助者為50歲周先生，平時從事粗工維生，收入不穩定，加上家中尚有3名正在就學的孩子需要扶養，經濟負擔沉重，屬政府列冊低收入戶。去年因颱風侵襲房屋部分毀損，微薄收入僅能勉強維持家計，面對修繕問題，案主心有餘而力不足。

做工行善團志工團隊接獲通報後，日前會勘，今早由台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會志工前往修繕，木工志工進行4間房間輕鋼架、客廳天花板及浴室門施工，電氣志工更換燈管及燈座，大家分工合作，用溫暖雙手為弱勢勞工重建溫馨家園。

今出勤的家庭志工有台南市木工業職業工會林豊淼、林建宏父子檔，以及社團法人台南市勞工志願服務協會黃吉利、吳秋美夫妻檔。適逢婦女節，台南市長黃偉哲夫人劉育菁也準備餐點及飲品慰問，劉育菁及做工行善團長方澄科準備紅包發送給出勤志工，感謝大家為台南這個城市奉獻心力。

市府勞工局王鑫基表示，感謝各工會志工無私奉獻，用專業技能將服務弱勢的心，大幅改善弱勢家庭生活品質。

南市做工行善團婦女節前往北門修繕，溫暖雙手不停歇。記者謝進盛／翻攝

