阿里山花季10日登場 迎31種櫻花接力開

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義報導
阿里山國家森林遊樂區內多達31種櫻花品系陸續綻放，阿龜櫻粉色花瓣掛滿枝頭相當浪漫。圖／嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區內多達31種櫻花品系陸續綻放，阿龜櫻粉色花瓣掛滿枝頭相當浪漫。圖／嘉義分署提供

阿里山櫻花一月起陸續綻放，花海從山麓一路延伸至高海拔。阿里山國家森林遊樂區花季十日登場，但近年氣候變化，花期提前，觀光業與居民均建議花季行銷要配合提前；阿里山國家風景區管理處表示，將盤點櫻花品種花期，評估延長花季，提升賞花觀光效益。

地方人士認為，現行花季宣傳均聚焦阿里山遊樂區，忽略分散各地的櫻花資源。若能整合，公布即時花況與交通建議，從「點」串成「線」，再擴及整體區域，有助延長遊客佇留時間，帶動住宿、餐飲與農產買氣。對此，阿管處回應，會將地方建議納入明年觀光規畫評估。

林業保育署嘉義分署與阿里山林鐵及文資處昨宣布，今年花季以「阿里山風格季」為主題，結合面具藝術與自然山林，規畫系列沉浸式活動，邀遊客走入櫻花林，展開春日賞花之旅。目前園區多達卅一種櫻花品系陸續綻放，花期較早的山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻也盛開，「櫻王」染井吉野櫻最佳花況在本月中旬至下旬。

園區霧社櫻、大島櫻及關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻等品種也將接續綻放，另木蘭、紫玉蘭、杜鵑、台灣一葉蘭與紫藤則輪番盛開，從早春延至晚春為山區增添繽紛色彩，花期持續至四月底。

花季開幕當天在阿里山生態教育館旁有二場免費「風格面具」製作體驗，每場限額廿五人，採事先報名，花季人潮多，建議多利用大眾運輸工具。

阿里山櫻花一月起陸續綻放，花海從山麓一路延伸至高海拔。阿里山國家森林遊樂區花季十日登場，但近年氣候變化，花期提前，觀光業與居民均建議花季行銷要配合提前；阿里山國家風景區管理處表示，將盤點櫻花品種花期，評估延長花季，提升賞花觀光效益。

