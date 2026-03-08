新聞眼／惜食平台風光過後 美意被荒廢

台南市推動惜食平台，從源頭減少食物浪費兼而照顧弱勢，開辦至今近七年，部分平台風光啟用後不了了之，冰箱也閒置，因資源來自民間善心人士，卻因公部門管理人力闕如，讓各界愛心被狠潑冷水。

市長黃偉哲每參加應酬或餐會，都樂於打包剩餘菜餚，避免浪費。愛心惜食平台本著同樣的用意，創意引起不少共鳴。

開辦初期，許多愛心人士捐贈冰藏設備，平台數量迅速增加到近廿個，之後就每下愈況，部分參與的市場，現在一整排冰箱空蕩蕩，甚至根本沒插電，用鐵鏈捆鎖。

有攤販說，過去賣不完、賣相變差的食物，都會主動拿給市場周遭弱勢或街友，心境就像「就像看到市長吃不完的食物會打包一樣」，因此樂於參與惜食平台，將剩餘食物存放冰箱，保存給有需要的人。

但這些熱心廠商，善心人士捐贈，用來存放攤販、善心民眾樂捐食材和蔬果的冰箱，現在卻放著養蚊子！好像不是公有財產，壞了、丟了也不用負什麼責任，十分擺爛。

市場人員指出問題關鍵，惜食平台管理人力嚴重不足，甚至幾個市場，共用一個管理員，若未能解決，市場自治會怎會有配合意願，立意良善的政策，更不可能持續長久。

一名冰箱捐贈者大嘆，當初市長開心跟他站在冰箱旁邊拍照，現在看著插頭被拔掉、被拿來堆放雜物的冰箱，心底五味雜陳。希望相關單位要積極檢討善後，不要等到年底，這項由市長發起的德政，跟著人去政息。