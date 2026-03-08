聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／惜食平台風光過後 美意被荒廢

聯合報／ 本報記者周宗禎吳淑玲

台南市推動惜食平台，從源頭減少食物浪費兼而照顧弱勢，開辦至今近七年，部分平台風光啟用後不了了之，冰箱也閒置，因資源來自民間善心人士，卻因公部門管理人力闕如，讓各界愛心被狠潑冷水。

市長黃偉哲每參加應酬或餐會，都樂於打包剩餘菜餚，避免浪費。愛心惜食平台本著同樣的用意，創意引起不少共鳴。

開辦初期，許多愛心人士捐贈冰藏設備，平台數量迅速增加到近廿個，之後就每下愈況，部分參與的市場，現在一整排冰箱空蕩蕩，甚至根本沒插電，用鐵鏈捆鎖。

有攤販說，過去賣不完、賣相變差的食物，都會主動拿給市場周遭弱勢或街友，心境就像「就像看到市長吃不完的食物會打包一樣」，因此樂於參與惜食平台，將剩餘食物存放冰箱，保存給有需要的人。

但這些熱心廠商，善心人士捐贈，用來存放攤販、善心民眾樂捐食材和蔬果的冰箱，現在卻放著養蚊子！好像不是公有財產，壞了、丟了也不用負什麼責任，十分擺爛。

市場人員指出問題關鍵，惜食平台管理人力嚴重不足，甚至幾個市場，共用一個管理員，若未能解決，市場自治會怎會有配合意願，立意良善的政策，更不可能持續長久。

一名冰箱捐贈者大嘆，當初市長開心跟他站在冰箱旁邊拍照，現在看著插頭被拔掉、被拿來堆放雜物的冰箱，心底五味雜陳。希望相關單位要積極檢討善後，不要等到年底，這項由市長發起的德政，跟著人去政息。

冰箱 平台 黃偉哲

延伸閱讀

愛肝達人站／當細胞也開始叫外送

埃及1公里長餐桌 齋月望日歡樂開齋頌揚濟貧團結

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

網嫌好市多辣炒年糕超難吃 韓籍人妻卻大讚正宗：跟南韓路邊攤一樣

相關新聞

台南惜食平台冰箱淪雜物堆 攤商愛心被糟蹋

台南市二○一九年起推動「愛心惜食平台」，在傳統市場設專用冰箱，媒合攤商捐出當日進貨過多、仍可食用的剩餘食材，由社福團體或社區供餐據點運用，但民眾近來發現，部分市場乏於管理，冰箱淪為雜物堆！議員要求檢討，別浪費大家的愛心。

新聞眼／惜食平台風光過後 美意被荒廢

台南市推動惜食平台，從源頭減少食物浪費兼而照顧弱勢，開辦至今近七年，部分平台風光啟用後不了了之，冰箱也閒置，因資源來自民間善心人士，卻因公部門管理人力闕如，讓各界愛心被狠潑冷水。

阿里山花季10日登場 迎31種櫻花接力開

阿里山櫻花一月起陸續綻放，花海從山麓一路延伸至高海拔。阿里山國家森林遊樂區花季十日登場，但近年氣候變化，花期提前，觀光業與居民均建議花季行銷要配合提前；阿里山國家風景區管理處表示，將盤點櫻花品種花期，評估延長花季，提升賞花觀光效益。

黃金風鈴木花季 黃敏惠攜韓啦啦隊女神李雅英熱舞嗨翻潮風鈴市集

春意盎然3月，嘉義市八掌溪右岸黃金風鈴木迎來花季，市政府今明周休舉辦「潮風鈴-黃花瘋音樂市集」，結合賞花、音樂與市集活動，吸引大批民眾湧入河堤賞花踏青。市長黃敏惠下午到場與民眾同樂，與韓國啦啦隊女神李雅英同台互動，帶動現場氣氛。

阿里山花季3月10日開跑 櫻王染井吉野櫻3月中下旬最美

2026阿里山花季3月10日將在阿里山國家森林遊樂區沼平公園登場，林業及自然保育署嘉義分署與阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天宣布，今年花季以「阿里山風格季」為主題，結合面具藝術與自然山林，規畫一系列沉浸式活動，邀請遊客走入櫻花林，展開春日賞花之旅。

影／台南購物節登錄金額破73億 頭獎得主無緣市長報喜

今年台南購物節消費登錄總累積金額突破73億元、比去年大增10億，消費超過50元最低門檻發票收據更超過1億張。市政府下午舉辦「壓軸抽獎會」。市長黃偉哲抽出最大獎市值130萬元純電休旅車等總值300萬元獎品，不過活動最高潮卻出現意外插曲，原定「市長打電話報喜」、現場連線第一大獎陳姓車主的橋段，活動主持人似毫不知情，隨即宣告抽獎結束。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。