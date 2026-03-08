聽新聞
台南惜食平台冰箱淪雜物堆 攤商愛心被糟蹋
台南市二○一九年起推動「愛心惜食平台」，在傳統市場設專用冰箱，媒合攤商捐出當日進貨過多、仍可食用的剩餘食材，由社福團體或社區供餐據點運用，但民眾近來發現，部分市場乏於管理，冰箱淪為雜物堆！議員要求檢討，別浪費大家的愛心。
市場處代理處長林士群表示，惜食平台具正面意義，但因食物來源、分配流程與場地維護的人力不足，部分自治會參與意願低。
林士群說，市場處已與社會局檢討，將設備移至有需求，且能妥善管理的地點，避免浪費。
多年來，惜食平台鼓勵市場攤商將進貨過多或賣相不佳但仍可食用食材，集中放置專用冰箱，再由社會局媒合鄰近社區照顧關懷據點領取，作為長者供餐補充食材。
攤販認為，食材賣不完或賣相變差，與其放置幾天變廚餘垃圾，不如放冰箱延長保存，給有需要的人來得有意義。
初期攤商配合意願不低，極盛時期多達十七處，但目前降至十處。攤販透露，惜食平台當初風光開幕，但未提供專責人員管理，兼任業務人員擔心出狀況，鎖住冰箱，以致有需要的人無法取用，攤販也無法繼續捐，熱情減退。
議員陳皇宇更批，部分冰箱未插電，淪為雜物堆，愛心食材無法及時被領走，主管機關應檢討。
社會局表示，目前全市設置十處平台，包括東菜市場、主婦聯盟合作社、學甲市場、佳里中山市場、新市市場、永康市場、開元市場、和緯市場、仁德市場及鹽水市場，會持續擴大惜食與關懷網絡。
台南市府二○二三年推動「惜食平台二點○」，改由社工媒合量販通路，將良好的生鮮與熟食即時捐贈社福機構，目前有七處社福單位加入，使愛心資源即時有效。
統計二○一九年起至今年一月底，累計媒合捐贈食材重達九十九點三四噸。
