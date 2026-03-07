響應殉職警察紀念日 嘉縣警局點亮藍燈與台灣燈會相映

2026台灣燈會在嘉義縣盛大登場，位於燈區旁的嘉義縣警察局今晚也同步點亮藍色燈光，響應國際刑警組織發起的「殉職警察國際紀念日」活動，警察局外牆在夜色中映照湛藍光芒，象徵對殉職警務人員的追思，也向長年守護社會安全的警察致上敬意。

警方表示，3月7日為全球警察共同追思殉職同仁的重要日子，內政部警政署響應國際刑警組織發起殉職警察國際紀念日活動，全台各地警察機關透過點亮藍燈方式，象徵警察精神，紀念在執法過程中犧牲的警務人員，希望透過點亮藍光的方式，讓英勇不被遺忘。

警方指出，從阿里山山區到東石海濱，嘉義縣各地治安維護仰賴警察日夜守護，許多員警在第一線執勤時付出心力，甚至犧牲生命，嘉義縣警察局也配合內政部警政署號召參與點燈，希望透過紀念活動，希望讓社會了解警察工作風險與責任，珍惜這群守護民眾安全的無名英雄。

嘉義縣警察局長古瑞麟說，嘉義縣警察局與全球警察機關同步，點亮深邃藍光，這道光，不僅是為了緬懷那些在黑暗中燃燒自己、照亮正義的殉職同仁，更象徵嘉義縣警局守護縣民、打擊犯罪的鋼鐵承諾，未來仍將秉持守護人民生命財產安全的使命，與社會共同維持安定環境。