快訊

台灣燈會再臨嘉義 新住民燈區成跨文化亮點

中央社／ 台北7日電

台灣燈會嘉義展出並特別設置「新住民燈區」，移民署今晚表示，共有「行囊的國度」等4組作品，透過藝術創作呈現新住民文化能量，副署長陳建成到場共相盛舉。

內政部移民署晚間發布新聞稿表示，2026台灣燈會在嘉義盛大登場，睽違8年再回到嘉義舉辦，這次燈會特別設置「新住民燈區」，由新住民發展基金補助嘉義縣政府所打造，展區位於太子大道與信義一路交叉口（第一島後半島區）。

「新住民燈區」以藝術創作呈現新住民在台深耕的生命故事與文化能量，移民署說，共推出「共家屋舞台」、「行囊的國度」、「母親之河」及「共生花園」等4組作品，透過燈光與裝置藝術，展現跨文化共織生活樣貌與情感記憶。

移民署提到，陳建成今天也特別與新住民發展基金管理會委員們一同前往欣賞燈區成果，眾人還在「母親之河」作品區放置水燈，隨光影緩緩流動，如同一條希望之河，傳遞祝福、照亮未來。

除此之外，白天燈區作為展演與互動空間，晚間則結合光雕投影與音樂特效，其中「共家屋舞台」以多國建築元素融合為設計亮點，象徵不同文化在台共融共生。

移民署表示，燈會期間除了展示多元花燈作品外，也邀請在地新住民團體演出及辦理服飾文化體驗；更有新住民化身「行走故事書」，分享個人生命歷程，讓民眾以更貼近的方式感受多元文化的真實樣貌與溫度。

同時，嘉義縣政府也培訓26名新住民擔任多語導覽人員，成為新住民燈區重要的文化橋樑；現場各作品除提供通譯導覽外，也設置語音導覽，協助參觀民眾即時瞭解作品背後故事與文化意涵。

移民署提醒，台灣燈會展期至15日止，除「新住民燈區」外，主燈以阿里山神木為靈感，打造「光沐-世界的阿里山」為主題，整體燈區融合台灣多元族群與豐富的文化特色，邀請民眾走入「新嘉義.新嘉鄉」，一同見證文化交融綻放之美。

台灣燈會 嘉義 新住民

