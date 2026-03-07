黃金風鈴木花季 黃敏惠攜韓啦啦隊女神李雅英熱舞嗨翻潮風鈴市集

春意盎然3月，嘉義市八掌溪右岸黃金風鈴木迎來花季，市政府今明周休舉辦「潮風鈴-黃花瘋音樂市集」，結合賞花、音樂與市集活動，吸引大批民眾湧入河堤賞花踏青。市長黃敏惠下午到場與民眾同樂，與韓國啦啦隊女神李雅英同台互動，帶動現場氣氛。

李雅英登台後帶來招牌歌曲《哇塞》，台下觀眾熱情回應。她更當起小老師，現場指導黃敏惠跳出經典舞蹈動作，兩人互動逗趣，讓台下笑聲不斷，民眾也跟著大喊「哇塞」，為活動掀起高潮。

黃敏惠表示，嘉市有豐富人文底蘊與獨特城市景觀，每到春夏花季，炮仗花、洋紅風鈴木與黃金風鈴木相繼綻放，為城市增添繽紛色彩，吸引遊客賞花。黃金風鈴木花期短，僅約10多天，今年因丹娜絲颱風與氣候因素，花況未完全盛開，但河堤沿線仍可見金黃色花朵點綴，為春日增添活力氣息，邀請民眾把握周末賞花、逛市集。

市府觀光新聞處長鄭雅文表示，今年活動依照去年民眾建議，重新整理八掌溪右岸場地，讓舞台與市集空間更寬敞，提升活動品質與容量。市集攤位擴增至每日60攤，集結文創手作、特色選品與在地美食，讓民眾在賞花之餘也能享受多元市集氛圍。

演出卡司陣容堅強，首日由在地嘉頌重奏團揭開序幕，接續邀請溫蒂漫步、持修、鄧福如等歌手接力演出，李雅英登場更掀起一波歡呼。明天演出包括守夜人、黃玠瑋、icyball冰球樂團與戴愛玲輪番登台，壓軸由羅時豐帶來多首國台語經典歌曲。

「潮風鈴-黃花瘋音樂市集」活動時間上午10時至下午5時，民眾可搭乘市區公車忠孝新民幹線至輔仁中學站下車，主辦單位協調輔仁中學與立仁高中提供停車空間。相關活動資訊可至嘉義市觀光旅遊網或臉書「嘉市好旅行」查詢。

嘉義市八掌溪右岸黃金風鈴木迎來花季，市政府今明周休舉辦「潮風鈴-黃花瘋音樂市集」，結合賞花、音樂與市集活動，吸引大批民眾湧入河堤賞花踏青。圖／嘉市府提供

