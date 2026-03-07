快訊

阿里山花季3月10日開跑 櫻王染井吉野櫻3月中下旬最美

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
阿里山國家森林遊樂區內多達31種櫻花品系陸續綻放，台灣一葉蘭等多種花卉將接力綻放至4月底。圖／嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區內多達31種櫻花品系陸續綻放，台灣一葉蘭等多種花卉將接力綻放至4月底。圖／嘉義分署提供

2026阿里山花季3月10日將在阿里山國家森林遊樂區沼平公園登場，林業及自然保育署嘉義分署與阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天宣布，今年花季以「阿里山風格季」為主題，結合面具藝術與自然山林，規畫一系列沉浸式活動，邀請遊客走入櫻花林，展開春日賞花之旅。

嘉義分署表示，今年冬季氣候偏暖，園區內多達31種櫻花品系已陸續綻放，目前花期較早的山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻進入盛開狀態，備受賞花民眾期待的「櫻王」染井吉野櫻，預計在3月中旬至下旬迎來最佳花況，可把握時機前往欣賞。

除各類櫻花之外，園區內霧社櫻、大島櫻及關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻等品種也將接續盛開，另有白木蘭、紫玉蘭、杜鵑、台灣一葉蘭與紫藤等花卉輪番綻放，從早春一路延續到晚春，為山區增添繽紛色彩，整體花期預計可持續至4月底，提供近2個月的賞花景觀。

嘉義分署表示，今年花季推出「春，櫻與音的對話」系列活動，邀請跨界藝術團隊光鍊劇團在櫻花林下帶來「山谷幻境・神獸樂舞」移動式環境劇場演出，表演者以面具藝術化身神獸，透過音樂與舞蹈與櫻花景致互動，帶領遊客走入山林劇場，體驗融合自然與藝術的春日氛圍。

花季開幕當天將在阿里山生態教育館旁舉辦2場免費「風格面具」製作體驗，每場限額25人，採事先報名方式，讓民眾透過創作面具，為賞花旅程增添不同體驗。嘉義分署提醒，花季期間人潮眾多，建議提前規畫行程並多利用大眾運輸工具，以減少山區交通壅塞。

2026阿里山花季3月10日登場，阿里山國家森林遊樂區沼平公園揭開序幕。圖／嘉義分署提供
2026阿里山花季3月10日登場，阿里山國家森林遊樂區沼平公園揭開序幕。圖／嘉義分署提供

阿里山風格季將面具藝術融合自然山林，邀請「光鍊劇團」化身神獸，引領遊客走進奇幻森林。圖／嘉義分署提供
阿里山風格季將面具藝術融合自然山林，邀請「光鍊劇團」化身神獸，引領遊客走進奇幻森林。圖／嘉義分署提供

阿里山國家森林遊樂區內多達31種櫻花品系陸續綻放，阿龜櫻粉色花瓣掛滿枝頭相當浪漫。圖／嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區內多達31種櫻花品系陸續綻放，阿龜櫻粉色花瓣掛滿枝頭相當浪漫。圖／嘉義分署提供

賞花 櫻花 森林遊樂區 阿里山

