影／台南購物節登錄金額破73億 頭獎得主無緣市長報喜

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南購物節舉辦「壓軸抽獎會」，至少黃偉哲超出第一大獎價值130萬元的純電休旅車。記者周宗禎／攝影
今年台南購物節消費登錄總累積金額突破73億元、比去年大增10億，消費超過50元最低門檻發票收據更超過1億張。市政府下午舉辦「壓軸抽獎會」。市長黃偉哲抽出最大獎市值130萬元純電休旅車等總值300萬元獎品，不過活動最高潮卻出現意外插曲，原定「市長打電話報喜」、現場連線第一大獎陳姓車主的橋段，活動主持人似毫不知情，隨即宣告抽獎結束。

黃偉哲第一時間覺得奇怪、在台上還問主持人不是要打電話給得獎人嗎？但主持人還是有聽沒有懂，這個市府經發局給媒體的新聞稿有提到的終極橋段，就在市長一臉不解下無疾而終；黃偉哲只好掏出口袋裡的糖果不斷丟給四周的小朋友和民眾炒熱現場氣氛。

事後黃偉哲說，他也不知道為什麼會變成這樣。市長打給第一大獎得主近年幾乎已成傳統，今年新化年貨大街抽獎，最後也有黃偉哲打給得主報喜橋段。記者詢問現場市府人員回應也不知為何會如此。

但活動前，市府經發局發布新聞稿，特別列了一段提到：「O姓純電車得主接到市長親自報喜電話，驚喜直呼不敢置信，現場氣氛嗨到最高點，也為今年購物節活動畫下最高潮、最圓滿的句點。」

黃偉哲表示，台南購物節不僅帶動消費熱潮與店家營收成長，更透過數位載具與行銷券數據分析，掌握消費行為趨勢，提升政策精準度與商圈行銷效益。

他說，至3月1日登錄截止，累積登錄金額73.7億元中高達41億元來自特約店家開立發票，顯示活動確實為合作店家帶來實質業績成長。而活動會員人數突破6萬5千人，雲端載具登錄金額達27.5億元，各項數據皆較去年明顯成長，顯示數位消費模式已深植市民日常。

黃偉哲說，台南購物節之所以被譽為全台CP值最高的購物節，關鍵在於「50元就能抽百萬」，大幅降低參與門檻，讓全民都能共享幸運機會。的成果不僅是亮眼數字，更代表市民支持在地消費、店家用心經營與企業熱情響應的共同努力，感謝所有參與者共同為台南創造幸運時刻。

經發局長張婷媛指出，透過公有零售市場、夜市與市集攤位導入數位行銷券機制，不僅簡化抽獎流程，也成功吸引更多攤商加入活動行列。50元輕鬆消費不僅是交易，更是對在地經濟的支持，讓傳統市場與夜市攤商共享數位轉型紅利，提升整體商圈活力。

台南購物節舉辦「壓軸抽獎會」，至少黃偉哲超出第一大獎價值130萬元的純電休旅車。記者周宗禎／攝影
台南購物節消費登錄總累積金額今年突破73億元、比去年大幅增加10億，消費超過50元最低門檻的發票收據更超過1億張。市政府舉辦「壓軸抽獎會」。記者周宗禎／攝影
台南購物節舉辦「壓軸抽獎會」，市長黃偉哲不斷送糖果給在場民眾親子。記者周宗禎／攝影
台南購物節舉辦「壓軸抽獎會」，菜奇鴨公仔大受歡迎。記者周宗禎／攝影
台南購物節舉辦「壓軸抽獎會」，至少黃偉哲超出第一大獎價值130萬元的純電休旅車。記者周宗禎／攝影
台南購物節舉辦「壓軸抽獎會」，市長黃偉哲不斷送糖果給在場民眾親子。記者周宗禎／攝影
消費 黃偉哲

