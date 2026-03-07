快訊

中華隊大勝捷克隊 台南永華、新營雙場地球迷熱血應援

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
2026 WBC世界棒球經典賽為中華隊加油，台南市體育局在永華市政中心西側廣場及南瀛綠都心公園設置300吋大型螢幕同步轉播賽事，吸引大批球迷熱血應援。圖／台南市體育局提供
2026 WBC世界棒球經典賽為中華隊加油，台南市政府體育局於3月5日至3月8日規畫雙場地應援活動，於永華市政中心西側廣場及南瀛綠都心公園設置300吋大型螢幕同步轉播賽事。今天中華隊與捷克隊交鋒，大批球迷到場熱血應援，在部長張育成敲出2分打點安打時全場瘋狂，一路見證中華提前7局以14比0擊敗捷克隊開胡。

體育局長陳良乾表示，棒球是台南重要的城市文化，市府長期致力於推動棒球發展，從少棒、青少棒到青棒培育出許多優秀選手。世界棒球經典賽是全球棒球界的重要盛會，透過戶外轉播活動，不僅讓市民能近距離感受國際賽事的魅力，也希望凝聚大家支持棒球的熱情，一起集氣祝福中華隊順利晉級複賽。

陳良乾指出，本次經典賽戶外轉播活動由專業主持團隊帶動現場氣氛，並安排小號手與鼓手現場演奏各職棒球團專屬應援曲，帶給市民朋友高品質的觀賽體驗。這次活動特別準備應援小餅乾及限量乖乖應援禮包，與球迷進行有趣的QA互動問答，邀請大家一同投入應援這場棒球盛宴，將滿滿的加油與祝福送往日本東京巨蛋。

陳良乾邀請市民朋友於活動期間前往永華市政中心西側廣場或南瀛綠都心公園，一起為中華隊熱血應援，凝聚全民挺棒球的熱情與力量。

2026 WBC世界棒球經典賽為中華隊加油，台南市體育局在永華市政中心西側廣場及南瀛綠都心公園設置300吋大型螢幕同步轉播賽事，吸引大批球迷熱血應援。圖／台南市體育局提供
2026 WBC世界棒球經典賽為中華隊加油，台南市體育局在永華市政中心西側廣場及南瀛綠都心公園設置300吋大型螢幕同步轉播賽事，吸引大批球迷熱血應援。圖／台南市體育局提供
