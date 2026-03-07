七股紅蔥頭產業文化活動登場黃偉哲邀大家嘗在地好滋味

台南市紅蔥頭產量約占全台92%，七股區更占全國總產量35%，是全台最重要產地。現正值紅蔥頭盛產，七股區農會今天舉辦「2026台南七股紅蔥頭產業文化活動」，市長黃偉哲到場和大家品嘗以紅蔥頭入菜的在地料理，期盼活動讓更多民眾認識七股紅蔥頭的特色與產地文化。

活動有小丑秀與舞台帶動唱表演，並設青年農民耕夢市集，展售新鮮紅蔥頭及相關加工產品，讓民眾近距離認識在地農產。還有「紅蔥扭扭樂」趣味競賽及「蔥田微光」、「蔥然心動棒」等親子DIY手作體驗活動，吸引許多家庭參與。

農會也準備限量免費美食「紅蔥香拌線」及「七股好丸湯」，提供民眾排隊兌換品嘗，讓參與活動的民眾逛市集與參與活動，也能品味七股特色料理。

七股區農會指出，辦這項活動希望讓更多民眾深入了解紅蔥頭產業及在地農村文化。「七股紅蔥頭體驗之旅」結合專業導覽，帶領民眾欣賞鹽田、蚵棚及紅樹林等自然景觀，並走進紅蔥田體驗拔蔥農事，搭配紅蔥公仔吊飾DIY與紅蔥桂圓糕手作體驗，讓民眾在參與活動中認識地方產業特色。

黃偉哲表示，紅蔥頭是台式料理重要佐料，無論肉燥飯、碗粿或蘿蔔糕，都少不了紅蔥頭提味。七股的紅蔥頭品質優良、香氣濃郁是台灣最具代表性產地，感謝七股農會舉辦產業文化活動，讓民眾有機會品嘗並認識在地農產。

黃偉哲說，七股夏季有海產、冬季有洋香瓜，一年四季都有優質農漁產品，歡迎民眾到七股走訪在地好滋味。

七股農會表示，七股位於台灣島最西端，受海風氣候及高鹽分土壤影響，栽種的紅蔥頭香氣濃郁、風味獨特，深受市場肯定。紅蔥頭也是許多經典台式料理與庶民小吃的重要食材，無論拌、炸或爆香，都能為料理增添層次與香氣。

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場，市長黃偉哲邀大家品嘗在地好滋味。圖／台南市政府提供

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場，市長黃偉哲邀大家品嘗在地好滋味。圖／台南市政府提供