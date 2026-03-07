快訊

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

袁惟仁靈堂追思會…陸元琪自曝被禁止到場 兒女回應了

252巡道車修復 台糖八十週年台英交流慶典現身

中央社／ 嘉義縣7日電
台糖80週年台英共鳴交流慶典，7日在嘉義蒜頭糖廠蔗埕文化園區舉行，台糖技師團隊精心修復的252巡道車緩緩駛出，沿著蒜頭糖廠鐵道徐徐前行掀起活動高潮。中央社
台糖80週年台英共鳴交流慶典，7日在嘉義蒜頭糖廠蔗埕文化園區舉行，台糖技師團隊精心修復的252巡道車緩緩駛出，沿著蒜頭糖廠鐵道徐徐前行掀起活動高潮。中央社

台糖八十週年台英共鳴交流慶典，今天在蒜頭糖廠蔗埕文化園區舉行，台糖技師團隊精心修復的252巡道車緩緩駛出，與德馬機車頭共同鳴笛，沿著蒜頭糖廠鐵道徐徐前行掀起活動高潮。

交流慶典由台糖董事長吳明昌主持，邀請英國威爾普蘭菲爾鐵道公司主席Anne Wright（安妮·萊特）等人共襄盛舉，觀光署長陳玉秀、嘉義縣長翁章梁也出席。

台糖公司雲嘉區處園區鐵道課領班莊金龍告訴中央社記者，252巡道車是日治時代留存至今，是當時高級長官乘坐的巡視甘蔗園等設施專用車，當時車廂是木造的，在民國90幾年時重新翻修，改成鐵製的車廂，還是維持巡道車的身分。

不過，252巡道車幾年前就不能動了，為了這次台英交流，莊金龍說花了3個月的時間重新整修，修舊如舊，照原本的樣子修復回來，現已能在蒜頭糖廠蔗埕文化園區內行駛。未來還要進一步細修，達到政府規範的安全標準，讓它駛出園區。

吳明昌說，台糖與威爾普蘭菲爾鐵道公司雙方緣分始於2005年，當時該公司收購台糖175機車頭於英國動態保存，2018年英國蒸汽火車Dougal應邀來台展出，雙方簽署MOU締結姊妹鐵道，再到今天共慶台糖八十週年，讓糖鐵不只是運輸工具，更是連結糖業歷史文化與國際友誼的重要紐帶。

翁章梁說，期待台糖能持續投資蒜頭糖廠，讓此處結合臨近的故宮南院、咩咩上樹萌寵樂園、嘉義羊角藝術村，讓這個地方真正成為台灣的休閒基地。

台糖說，今天活動還有另一個亮點「藍皮復古餐車特展」，車廂內以台英姊妹鐵道歷年交流為策展主軸，融合攝影展及台英鐵道特色布置，規劃台英風味下午茶，行銷推廣台糖五分車園區觀光。

