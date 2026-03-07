自辦婚禮太麻煩？雲林集團結婚報名首日秒殺 緊急關閉系統

雲林縣縣府為鼓勵年輕人結婚生子，3年前開始舉辦集團結婚，每屆都出現「秒殺」報名熱潮。今年集團婚禮將於5月20日登場，原本限30對新人參加，未料昨天一開放報名即湧入40對報名，名額瞬間額滿，緊急關閉報名系統。縣長張麗善今表示，縣府將研議方案，盡量讓已報名的新人都能參與集團婚禮，留下人生難忘的回憶。

雲林縣2024年首度舉辦集團結婚，吸引30對新人參加；去年再度舉辦時更有35對新人報名，縣府臨時追加預算讓所有新人都能參與。雲林縣政府民政處處長蕭德恕表示，去年活動結束後，仍不斷有民眾來電詢問，今年第3屆集團婚禮將於5月20日在華山觀止舉辦，以「幸福Yunlin Yes I Do」為主題打造夢幻婚禮場景。

縣府另為新人準備「大禮包」，錄取新人可獲價值萬元以上的精緻伴手禮，特約店家婚紗、喜餅專案優惠，婚禮當天甚至備有專屬造型師與攝影師紀錄珍貴瞬間，並加碼「首爾來回機票」及多項家電大獎。原規畫報名到月底、錄取30對新人，因報名人數首日即破表，縣府今日已緊急關閉報名系統。昨開放報名，原預計報名到本月底，因已有40對新人報名參加，縣府今緊急關閉報名系統。

針對新人報名集團結婚踴躍超乎預期，張麗善表示，現代年輕人工作忙碌，籌備傳統婚禮不僅耗時，更是一筆龐大的預算壓力。她觀察到，越來越多新人選擇到戶政事務所登記後直接省略公開儀式，或僅舉辦簡單家宴，「畢竟婚宴上很多賓客，新人根本不認識。」

張麗善更首度透露「就連我三個孩子的婚禮，也都只有簡單家宴。」她強調，集團結婚由縣府統籌場地布置、專業紀錄，幫年輕人「省錢、省時間」，又能提供具儀式感的永恆回憶，是雙贏選擇。雖然報名已超乎預期，但她會設法讓報名新人都能參加。

已登記結婚的新人林書語與黃大昌表示，結婚時只有簡單家宴，得知縣府舉辦集團結婚，不僅省去自行籌備的繁雜程序，還有專業團隊掌鏡，更能增加回憶，決定報名參加，為彼此在520留下最美見證。