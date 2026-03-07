快訊

自辦婚禮太麻煩？雲林集團結婚報名首日秒殺 緊急關閉系統

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣政府去年舉辦集團結婚，有35對新人在眾人祝福下步入紅毯。圖／本報資料照
雲林縣縣府為鼓勵年輕人結婚生子，3年前開始舉辦集團結婚，每屆都出現「秒殺」報名熱潮。今年集團婚禮將於5月20日登場，原本限30對新人參加，未料昨天一開放報名即湧入40對報名，名額瞬間額滿，緊急關閉報名系統。縣長張麗善今表示，縣府將研議方案，盡量讓已報名的新人都能參與集團婚禮，留下人生難忘的回憶。

雲林縣2024年首度舉辦集團結婚，吸引30對新人參加；去年再度舉辦時更有35對新人報名，縣府臨時追加預算讓所有新人都能參與。雲林縣政府民政處處長蕭德恕表示，去年活動結束後，仍不斷有民眾來電詢問，今年第3屆集團婚禮將於5月20日在華山觀止舉辦，以「幸福Yunlin Yes I Do」為主題打造夢幻婚禮場景。

縣府另為新人準備「大禮包」，錄取新人可獲價值萬元以上的精緻伴手禮，特約店家婚紗、喜餅專案優惠，婚禮當天甚至備有專屬造型師與攝影師紀錄珍貴瞬間，並加碼「首爾來回機票」及多項家電大獎。原規畫報名到月底、錄取30對新人，因報名人數首日即破表，縣府今日已緊急關閉報名系統。昨開放報名，原預計報名到本月底，因已有40對新人報名參加，縣府今緊急關閉報名系統。

針對新人報名集團結婚踴躍超乎預期，張麗善表示，現代年輕人工作忙碌，籌備傳統婚禮不僅耗時，更是一筆龐大的預算壓力。她觀察到，越來越多新人選擇到戶政事務所登記後直接省略公開儀式，或僅舉辦簡單家宴，「畢竟婚宴上很多賓客，新人根本不認識。」

張麗善更首度透露「就連我三個孩子的婚禮，也都只有簡單家宴。」她強調，集團結婚由縣府統籌場地布置、專業紀錄，幫年輕人「省錢、省時間」，又能提供具儀式感的永恆回憶，是雙贏選擇。雖然報名已超乎預期，但她會設法讓報名新人都能參加。

已登記結婚的新人林書語與黃大昌表示，結婚時只有簡單家宴，得知縣府舉辦集團結婚，不僅省去自行籌備的繁雜程序，還有專業團隊掌鏡，更能增加回憶，決定報名參加，為彼此在520留下最美見證。

雲林縣集團婚禮將於5月20日登場，原本限30對新人參加，未料昨天一開放報名即湧入40對報名。圖／雲林縣政府提供
相關新聞

七股紅蔥頭產業文化活動登場黃偉哲邀大家嘗在地好滋味

台南市紅蔥頭產量約占全台92%，七股區更占全國總產量35%，是全台最重要產地。現正值紅蔥頭盛產，七股區農會今天舉辦「2026台南七股紅蔥頭產業文化活動」，市長黃偉哲到場和大家品嘗以紅蔥頭入菜的在地料理，期盼活動讓更多民眾認識七股紅蔥頭的特色與產地文化。

自辦婚禮太麻煩？雲林集團結婚報名首日秒殺 緊急關閉系統

台南龍崎「空山祭」劃下句點 3件光影作品留山林延續藝術

第七屆「龍崎光節：空山祭」圓滿落幕。本屆以「山林呼喚」為策展主題，延續龍崎山林地景與光影藝術結合的特色，吸引大批民眾走入台南龍崎虎形山公園，在夜色與林間步道中感受藝術與自然交會的氛圍。展覽雖已結束，但部分作品將持續留置山林，讓藝術不隨燈節落幕而消失。

全台首創嘉義二地居再啟動 200萬獎金徵10組青年來嘉試住創業

嘉市政府為吸引青年移居活絡城市創意能量，推出全台首創的「嘉義二地居－游牧者（Nomads）計畫」，今年邁入第3年，總獎金提高至新台幣200萬元，預計徵選至少10組青年團隊，每案最高補助20萬元，鼓勵青年透過「二地工作、二地生活」的創意行動，在嘉市發展可持續的生活與工作模式。

加強去化 台南推土方交換

台南市政府工務局為提升建築工程剩餘土石方去化效率，解決土方暫置等問題，推動建築工程土方多元處理制度，透過六大策略強化土方管理與調度機制，兼顧工程需求與環境管理，協助公共及民間建設順利推動。

鄉親鄉情／父子攜手賣豆花 店名媽祖挑的

嘉義街頭是豆花、豆漿競爭熱區，陳信谷、陳品安父子二○一四年創立「品安豆花」，在激烈市場走出獨特道路。品牌從嘉義市東區中正路起家，再回到水上鄉開據點，透過品質堅持與數位轉型，展現傳統甜品升級歷程。

