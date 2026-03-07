台南龍崎「空山祭」劃下句點 3件光影作品留山林延續藝術

第七屆「龍崎光節：空山祭」圓滿落幕。本屆以「山林呼喚」為策展主題，延續龍崎山林地景與光影藝術結合的特色，吸引大批民眾走入台南龍崎虎形山公園，在夜色與林間步道中感受藝術與自然交會的氛圍。展覽雖已結束，但部分作品將持續留置山林，讓藝術不隨燈節落幕而消失。

台南市文化局表示，本屆共有三件作品將部分原地保留，包括日本藝術家町田隼人創作的「綻放．龍崎」與「旺旺花花」，以及與崑山科技大學老師顏子斌產學合作的「森波」。其中「綻放．龍崎」設置於南屏路與182市道交叉口牆面，夜間隨路燈亮起形成醒目的入口意象，未來民眾行經龍崎仍可看見藝術點亮山城的景象。

文化局指出，展期間多件地景光影作品受到好評，水晶花提燈也成為遊客手中的亮點記憶。半透明材質折射柔和光影，為山林夜行增添儀式感；同時「森靈漫舞」花藝工作坊與「空山熱音祭」等周邊活動，也讓山林夜晚注入年輕創作與生活美感的能量。

文化局表示，本屆空山祭在策展與營運模式上也進行調整，活動首度改為每周開展四天，透過節奏調整減輕山林環境負荷，也讓龍崎居民保有原有生活步調，使燈節與自然生態、在地生活取得平衡。此外，今年首次將「觀看距離」納入策展語言，藝術家潘奕丞創作的「山林幻想曲－森之眼」設置於山崖深處，觀者需從遠距離凝望閃爍巨眼，彷彿接收來自山林的訊號，成為空山祭在大地藝術形式上的一次嘗試。

首次擔任空山祭策展人的董宇茜表示，今年以「山林呼喚．大地蘊行」為策展概念，希望讓光進入龍崎山林，讓自然、土地與人的腳步在夜裡重新相遇。她說，當燈光在樹影間呼吸、風穿過山徑時，希望每一位走進山林的人都能慢下腳步，感受土地節奏。她認為空山祭不只是燈光展覽，更像是一段與自然同行的旅程，藝術不只是被觀看，而是可以被走過與體驗。

文化局指出，「空山祭」、「月津港燈節」及「新營波光節」為台南冬季三大燈節。隨著活動陸續進入尾聲，也邀請民眾把握最後周末，前往新營天鵝湖公園欣賞「新營波光節」，或到鹽水月津港周邊感受「月津港燈節」的水岸光影，在春夜中持續體驗台南的藝術燈節風景。

第七屆「龍崎光節：空山祭」落幕，部分作品將持續留置山林，讓藝術不隨燈節落幕而消失。圖／台南市文化局提供

