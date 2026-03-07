全台首創嘉義二地居再啟動 200萬獎金徵10組青年來嘉試住創業

嘉市政府為吸引青年移居活絡城市創意能量，推出全台首創的「嘉義二地居－游牧者（Nomads）計畫」，今年邁入第3年，總獎金提高至新台幣200萬元，預計徵選至少10組青年團隊，每案最高補助20萬元，鼓勵青年透過「二地工作、二地生活」的創意行動，在嘉市發展可持續的生活與工作模式。

市府勞工及青年發展處表示，該計畫呼應市府「青世代磁吸」旗艦政策，鼓勵青年往返原居住地與嘉市之間，透過短期移居與創意提案，深入探索城市特色議題，進一步建立可長期營運的生活與工作模式，打造嘉義成為青年移居首選城市。

勞青處處長林家緯指出，2024年推出計畫以來，已吸引超過100組青年提案參與，最終共有15組團隊獲選並完成行動計畫，每組補助20萬元，累計補助金額達300萬元。計畫不僅提升嘉義市的「關係人口」，也促成部分青年從短期居住轉為長期定居。以113年為例，組團隊中有1組在嘉義成立工作室，另有2組因與在地團隊合作而決定移居就業，移居比例超過5成。

林家緯表示，2025年計畫更加成熟，青年團隊展現多元創意。例如有團隊以果醬製作專長，推出結合在地風味的「東市焙火鳳梨」與「桃城三味」限量果醬禮盒及聯名餐點，並獲得澳洲柑橘果醬大賽銀獎肯定；也有青年以嘉義在地食材與文化記憶為靈感，運用林聰明沙茶醬、阿里山金萱紅茶與白醋等元素，攜手品牌打造創意豆花快閃店，平均每日營業額超過萬元。

此外，還有曾在嘉義大學就學的青年夫妻，8年後帶著孩子參與計畫，展開「家庭二地居」生活，最終去年在嘉市簽3年租約，持續在兩地之間生活與工作。市府表示，青年是城市發展重要動能，將持續提供資源支持青年實驗與實踐創意。今年「嘉義二地居－游牧者（Nomads）計畫」即日起開放申請至3月21日午夜截止，6日至11日分別在嘉義、彰化、板橋及線上舉辦徵件說明會與提案培訓工作坊，歡迎全台青年或團隊踴躍參與。

