鄉親鄉情／父子攜手賣豆花 店名媽祖挑的

台灣邁入超高齡社會，老年人口照護需求急增，衛福部為此推行「在宅急症照護」，雲林縣不僅是全台首個推動「在宅急症照護加值方案」的縣市，縣長張麗善今再宣布加碼，將跨域整合中醫、牙醫體系加入照護行列，並建置「智慧照護資訊平台」，讓每一個案都能得到完善照護。

2026-03-06 17:38