鄉親鄉情／父子攜手賣豆花 店名媽祖挑的

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
品安豆花的兩位靈魂人物陳信谷（左）與陳品安父子。記者李宗祐／攝影
嘉義街頭是豆花、豆漿競爭熱區，陳信谷、陳品安父子二○一四年創立「品安豆花」，在激烈市場走出獨特道路。品牌從嘉義市東區中正路起家，再回到水上鄉開據點，透過品質堅持與數位轉型，展現傳統甜品升級歷程。

陳信谷退休投入餐飲研究，花一年多在家反覆試作豆花，只為找到理想口感。兒子陳品安大學畢業，父子攜手開店，將研究成果轉化為實體品牌。餐飲科班出身的陳品安負責創意與市場策略，推出新想法測試市場；陳信谷則堅守品質，確保產品穩定。

父子最代表性的拉鋸，發生在芝麻糊研發。陳信谷為追求理想口感，赴香港品嘗老字號芝麻糊，回台後調整配方添購研磨設備，最終讓產品以濃郁滑順口感獲得顧客肯定，讓兒子陳品安深刻體會，「創意可以快，品質一定要穩」。

「品安豆花名稱充滿巧合」，陳品安說，他曾帶多個店名到廟裡請示媽祖，始終擲不出聖筊，直到以自己的名字「博杯」竟連續獲得三個聖筊。但創業初期生意冷清，陳信谷在路口舉牌宣傳，陳品安邀請街頭藝人到店前演出，逐步打出知名度。

隨著品牌站穩市場，陳品安選擇回水上鄉開分店，定位為中央廚房型據點，負責原料與半成品製作，再配送至市區門市。返鄉後，更將在地食材融入產品，包括以水上鄉盛產紅骨仙草作豆花配料，開發豆漿冰淇淋，讓傳統豆花延伸出更多可能。

媽祖 嘉義 品牌 餐飲 創業 豆漿

