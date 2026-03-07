聽新聞
0:00 / 0:00
鄉親鄉情／父子攜手賣豆花 店名媽祖挑的
嘉義街頭是豆花、豆漿競爭熱區，陳信谷、陳品安父子二○一四年創立「品安豆花」，在激烈市場走出獨特道路。品牌從嘉義市東區中正路起家，再回到水上鄉開據點，透過品質堅持與數位轉型，展現傳統甜品升級歷程。
陳信谷退休投入餐飲研究，花一年多在家反覆試作豆花，只為找到理想口感。兒子陳品安大學畢業，父子攜手開店，將研究成果轉化為實體品牌。餐飲科班出身的陳品安負責創意與市場策略，推出新想法測試市場；陳信谷則堅守品質，確保產品穩定。
父子最代表性的拉鋸，發生在芝麻糊研發。陳信谷為追求理想口感，赴香港品嘗老字號芝麻糊，回台後調整配方添購研磨設備，最終讓產品以濃郁滑順口感獲得顧客肯定，讓兒子陳品安深刻體會，「創意可以快，品質一定要穩」。
「品安豆花名稱充滿巧合」，陳品安說，他曾帶多個店名到廟裡請示媽祖，始終擲不出聖筊，直到以自己的名字「博杯」竟連續獲得三個聖筊。但創業初期生意冷清，陳信谷在路口舉牌宣傳，陳品安邀請街頭藝人到店前演出，逐步打出知名度。
隨著品牌站穩市場，陳品安選擇回水上鄉開分店，定位為中央廚房型據點，負責原料與半成品製作，再配送至市區門市。返鄉後，更將在地食材融入產品，包括以水上鄉盛產紅骨仙草作豆花配料，開發豆漿冰淇淋，讓傳統豆花延伸出更多可能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。