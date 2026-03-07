聽新聞
加強去化 台南推土方交換

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市政府工務局為提升建築工程剩餘土石方去化效率，解決土方暫置等問題，推動建築工程土方多元處理制度，透過六大策略強化土方管理與調度機制，兼顧工程需求與環境管理，協助公共及民間建設順利推動。

市府也推動建築工程土方交換政策，媒合永康區台糖建案與衛福部嘉南療養院安定院區長照新建工程，將民間建案產出的剩餘土石方直接轉作公共工程回填使用，達到減廢、節費與加速建設的多重效益。

工務局表示，目前全市有十三家合法土資場，預計再增設四家，以提高土資場營建剩餘土及營建混合物每日進出場量，增加土方處理量能。另建築工區內若無土方暫置空間，得在轄內異地臨時暫置營建剩餘土石方，提升工地運作彈性。

此外辦理土資場再利用物料後端運送及低窪地回填等相關作業審查，促進剩餘土石方資源再利用。建築工程土方交換制度也簡化流程，讓建築工地土方資源得以有效調度；同時規畫公辦暫置區，包括配合重大重劃工程及設置公辦暫置區，提供工程土方短期存放空間，減輕施工期間土方調度壓力。

另考量土方去化與工程進度可能受外部因素影響，市府同步推出建築期限自動展延措施。二○二三年至今年間領得建照或雜照建築物，可自動展延建築期限二年，協助業者因應施工期程調整。推動營建剩餘土石方全流程管理政策，落實土方有效管理，達成守護國土及環境永續目標。

公共工程 土方 台南 建案

