雲林加碼整合中醫、牙醫及建置智慧平台 在宅急症照護更加值

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣2024年推動「在宅急症照護加值方案」，今再宣布加碼，將跨域整合中醫、牙醫體系加入照護行列，並建置「智慧照護資訊平台」，讓每一個案都能得到完善照護。記者陳雅玲／攝影
台灣邁入超高齡社會，老年人口照護需求急增，衛福部為此推行「在宅急症照護」，雲林縣不僅是全台首個推動「在宅急症照護加值方案」的縣市，縣長張麗善今再宣布加碼，將跨域整合中醫、牙醫體系加入照護行列，並建置「智慧照護資訊平台」，讓每一個案都能得到完善照護。

雲林縣2024年推動「在宅急症照護加值方案」，已有54家醫事機構加入服務，包含醫療院所、居家護理所、藥局等，衛生局長曾春美表示，去年在宅急症照護236名患者，以急診與住宿型機構個案為多，有效紓解台大雲林分院急診壅塞情況。

雲林縣原「在宅急症照護加值方案」年經費800萬元，補助建構「在宅急症支援中心」，引入可攜式超音波、X光、十二導程心電圖等高階診斷設備等設備，達成「在家住院」的目標。今年增加至1500萬元，曾春美表示，將跨域整合中醫、牙醫體系，加強病患的疼痛調理、口腔功能維護、感染預防。

另外，也將建置「智慧照護資訊平台」，把患者相關資訊透過平台分享各照護團隊，一接手就能馬上進入狀況，家屬也可以透過平台了解患者被照顧的狀況。

張麗善感謝參與在宅急症照護的所有團隊，展現跨醫療體系與專業團體共同參與的政策共識，形塑在宅醫療生態圈。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔也肯定雲林縣政府開全國之先，推動在宅醫療政策，公私協力讓在宅急症照顧計畫更加完善，相信未來能發揮影響力擴及全國，由地方政策影響到中央政策，變成台灣在宅醫療的發展範本。

雲林縣2024年推動「在宅急症照護加值方案」，衛生局長曾春美表示，去年已有200多名個案接受照護。記者陳雅玲／攝影
