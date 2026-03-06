快訊

台電嘉義區處長由顏錦義接任 許墩貴調掌台中區處

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
台電公司嘉義區營業處下午舉行新、卸任處長交接典禮，台電副總經理陳銘樹（中）擔任監交人。原處長許墩貴（左）調任台中區營業處長，職缺由原台中區營業處長顏錦義（右）接任。記者魯永明／攝影
台電公司嘉義區營業處下午舉行新、卸任處長交接典禮，台電副總經理陳銘樹（中）擔任監交人。原處長許墩貴（左）調任台中區營業處長，職缺由原台中區營業處長顏錦義（右）接任。記者魯永明／攝影

台電公司嘉義區營業處下午舉行新、卸任處長交接典禮，台電副總經理陳銘樹擔任監交人。原處長許墩貴調任台中區營業處長，職缺由原台中區營業處長顏錦義接任，2大區處首長對調，被視為台電深化經驗傳承與提升電力服務品質的重要布局。

陳銘樹肯定許墩貴嘉義服務3年3個月表現。他指出，許墩貴使命必達，任內多次指揮督導颱風災害搶修，迅速恢復供電，推動阿里山電網升級及里佳防災型微電網建置，提升偏遠地區供電韌性。此外，在2026台灣燈會穩定供電、台積電嘉義CoWoS廠及相關產業園區供電等重大任務，也都展現亮眼成果。

許墩貴原本1月任期屆滿調動，但台電董事長考量其專業能力，特別延後異動，待完成台灣燈會供電任務再調整，接任規模最大台中區處，被視為對其表現的肯定。新任處長顏錦義基層歷練完整，學經歷豐富，歷任台北市、雲林與台中等重要區處首長，對配電線路防災韌性與設備改善工程具有豐富實務經驗，也曾推動高壓用戶移轉夜間尖峰用電，有效落實虛擬電廠規畫，積極協助公共工程推動，領導風格務實果斷，深獲公司高層與地方各界肯定。

顏錦義說，歷經12年後終於「回嘉」服務，未來將以提升供電韌性為首要目標，針對沿海鹽害及偏遠山區環境強化電力設備，確保事故發生時能縮小停電範圍並加速復電。同時對內嚴格落實工安、性騷擾、職場暴力及廉政「四個零容忍」原則，帶領同仁守護穩定供電並維持良好職場紀律。

去年丹娜絲颱風120年來首次登錄嘉義，造成沿海電力嚴重受創，許墩貴帶團隊全力投入搶修，順利完成復電任務。他在交接場合追思風災殉職台電員工李元翰，並向目前在嘉義區處服務遺孀表達感謝敬意。交接典禮嘉賓雲集，氣氛熱絡。包括嘉縣副縣長劉培東、立委王美惠、蔡易餘、嘉義檢察長蔡宗熙，以及立委陳冠廷服務處副主任蔡佳樺、台灣電氣工程工業同業公會區公會理事李啟宗等觀禮祝賀。

交接典禮嘉賓雲集，氣氛熱絡。包括嘉縣副縣長劉培東、立委王美惠、蔡易餘、嘉義檢察長蔡宗熙，以及立委陳冠廷服務處副主任蔡佳樺、台灣電氣工程工業同業公會區公會理事李啟宗等觀禮祝賀。記者魯永明／攝影
交接典禮嘉賓雲集，氣氛熱絡。包括嘉縣副縣長劉培東、立委王美惠、蔡易餘、嘉義檢察長蔡宗熙，以及立委陳冠廷服務處副主任蔡佳樺、台灣電氣工程工業同業公會區公會理事李啟宗等觀禮祝賀。記者魯永明／攝影

台電公司嘉義區營業新任處長顏錦義。記者魯永明／攝影
台電公司嘉義區營業新任處長顏錦義。記者魯永明／攝影

