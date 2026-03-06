嘉義鹿草城隍廟老榕樹倒塌 社區打造裝置藝術延續記憶

嘉義縣鹿草鄉重要信仰中寮城隍廟前的百年榕樹因丹娜絲颱風重創倒下，中寮社區發展協會為紀念老榕樹，在原地打造「光之境」大型裝置藝術作品，縣長翁章梁今天參加啟動儀式，中寮國小學生表演話劇，詮釋社區居民與老榕樹的情感，以創意及藝術延續百年城隍信仰精神。

中寮社區發展協會邀請藝術創作者盧大衛打造裝置藝術，攜手社區志工一起綁竹子、上油漆，老人和小孩都投入創作。盧大衛說，這是一場非常特別的體驗，裝置藝術與廟宇文化結合在國內相當罕見，製作過程也非常有趣，由鄉親志工合力完成，是他第一次嘗試這個挑戰。

翁章梁表示，中寮城隍廟前的百年榕樹對在地居民意義非凡，陪伴許多人成長，因颱風被吹斷倒塌後，嚴珮瑜向他提出發想，爭取經費打造一座裝置藝術，延續百年老榕樹意象，也結合線上導覽講解鹿草鄉歷史，是地方創生與文化永續的示範案例，邀請大家一起參觀。

鄉長嚴珮瑜說，「光之境」以重建百年老樹為創作精神，由藝術創作者盧大衛參與製作，透過匯集眾人力量合作，為鄉村創造獨特亮點，層層串聯的光脈結構，呈現城隍爺守護地方精神，共同創作象徵居民對土地的認同感，也讓傳統信仰以當代藝術形式走入大眾視野。

中寮社區發展協會總幹事林怡君說，百年老榕樹被颱風吹倒後，打造「光之境」大型裝置藝術，再現老榕樹風華，同時也能跟城隍爺許願，在燈會期間同步推出打卡祈福活動，完成拍照打卡任務可獲得祈福卡一張，掛在裝置藝術上祈求城隍爺庇佑，帶動地方活化。

嘉義縣鹿草鄉中寮城隍廟前打造大型裝置藝術「光之境」，縣長翁章梁今天寫祈福卡向城隍爺祈求庇佑。記者黃于凡／攝影

嘉義縣鹿草鄉中寮城隍廟前打造大型裝置藝術「光之境」，重寮國小學生今天表演話劇，詮釋老榕樹與地方居民情感連結。記者黃于凡／攝影