台南土地標售冷熱兩樣情 麻豆工業地2筆4.39億標出、商住地流標

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府地政局辦理土地開發區今年第1次土地標售，其中麻豆工業區2筆順利標出。圖／台南市地政局提供
台南市政府地政局辦理土地開發區今年第1次土地標售，其中麻豆工業區2筆順利標出。圖／台南市地政局提供

台南市政府地政局今天辦理今年首次市地重劃區抵費地暨區段徵收剩餘可建築土地聯合標售開標，共推出10標、11筆土地。結果共有4標封投標，標出2標共2筆土地，均由同一家公司得標，標售總金額約4.39億元，平均溢價率約16.54%。

地政局指出，此次投標中有2標封被判定為不合格標，原因包括公司法人所附文件未蓋公司大小章，以及未依投標須知規定填寫投標單，不符投標須知相關條款規定，因此喪失投標資格。地政局提醒投標人，投標前應詳閱投標須知，或事先洽詢相關細節，以免因文件不符規定而影響投標權益。

台南市長黃偉哲表示，市府持續推動城市建設，帶動都市穩健發展。本次標售的麻豆工業區具備鄰近交流道、交通便利等優勢，區域產業機能完整，可帶動地方產業與科技發展協同效應，促進區域產業均衡與升級，期待得標廠商儘速進駐開發，為地方經濟注入動能。

地政局長陳淑美指出，麻豆工業區鄰近麻豆交流道，周邊傳統產業聚集，也是南部科學園區 的重要產業腹地。隨著半導體產業在南科快速擴廠，本次得標廠商屬於南科高科技產業支援廠商，取得工業用地後將就近擴廠服務相關產業需求，有助於帶動地方產業發展。

地政局表示，本次麻豆工業區釋出5標甲、乙種工業用地，共吸引4標封投標，顯示企業對工業用地需求殷切。開標結果標出2筆土地，每平方公尺得標單價介於3.35萬元至3.70萬元之間，總價約4.39億元，整體溢價率為16.54%。

至於北安商業區2標商業用地，以及南科F、G區段徵收區1標商業區土地與2標住宅區土地則全數流標。地政局分析，主因受中央銀行對房地產授信管制影響，加上整體房地產市場景氣尚未復甦，投標意願相對保守。

地政局表示，本次標售收入將優先用於償還開發成本及銀行貸款，若未來各開發區出現盈餘，將回饋投入公共建設管理維護與相關設施使用，持續提升城市環境與市民生活品質。

