黃偉哲出手解土方之亂 台南推六大措施提升循環利用

為提升建築工程剩餘土石方去化效率，台南市長黃偉哲指示市府跨局處解決土方暫置及處理問題。台南市政府工務局推動「建築工程土方多元處理制度」，透過增加土資場容量、開放異地暫置、推動窪地回填、建立土方交換制度、設置公辦暫置區及延長建築期限等六大策略，強化土方管理與調度機制，兼顧工程需求與環境管理，協助公共及民間建設順利推動。

工務局表示，目前全市已有13家合法營運中土資場，預計再增設4家土資場，並提高土資場營建剩餘土及營建混合物每日進出場量，大幅增加土方處理量能。另土方暫置方面，工務局依市長指示，若建築工區內無暫置空間，得於本市轄內異地臨時暫置營建剩餘土石方，以提升工地運作彈性。

此外，黃偉哲也指示工務局推動窪地回填政策，辦理土資場再利用物料後端運送及低窪地回填等相關作業審查，促進剩餘土石方資源再利用。另台南市亦開放建築工程土方交換制度簡化流程機制，使建築工地土方資源得以有效調度；同時市府也規劃公辦暫置區，包括配合重大重劃工程及設置公辦暫置區，提供工程土方短期存放空間，減輕施工期間土方調度壓力。

考量土方去化與工程進度可能受外部因素影響，黃偉哲要求市府同步推出建築期限自動展延措施。2023年至2026年間領得建照或雜照之建築物，可自動展延建築期限2年，協助業者因應施工期程調整。

台南市政府率全國之先，推動營建剩餘土石方全流程管理政策，落實土方有效管理，達成守護國土及環境永續目標。