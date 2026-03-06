五股開臺尊王將過爐今重啟「熔金」 逾30兩金牌市價超過700萬元

雲林縣重要無形文化資產「五股開臺尊王過爐」大典將於3月8日自大埤鄉豐田村前往斗南鎮靖興里，今舉行點交儀式，過去兩年因金價波動暫緩的「熔金」儀式，經中華五股開臺尊王協會決議，今將部分金牌熔成金條，重量逾30兩，市價超過700萬元。

五股開臺尊王「國姓公」鄭成功，原由鄭氏後代5兄弟共同供奉祖先鄭成功神像，後因5房各自分居雲嘉地區，才分為5股輪流迎請尊王神像供奉1年，沿襲至今已有百年歷史，橫跨雲林縣四湖鄉、崙背鄉、斗南鎮、虎尾鎮、大埤鄉與嘉義縣溪口鄉等5股13庄。

國姓公現供奉在次房股大埤豐田村成功廟，預定3月8日過爐移駕至參房股斗南靖興里靖興宮，今舉行過爐前文物及金牌點交，中華五股尊王開臺協會理事長王萬來和值年爐主宋文傑等主事人員及縣府文觀處長謝明璇都到場見證。謝明璇與五股鄉親共同恭請國姓公正駕、副駕與甘爺、萬爺等神尊出龕，清潔神龕、換上新神袍以及結紅綵。

王萬來表示，過去依照慣例，每年過爐前會清點信徒捐獻金牌，並在大家見證下將其熔成金條保存，近年因金價持續飆漲，捐獻金牌數量減少，擔心熔金會耗損金量，已有2年未熔金，今取出部分金牌現場熔金，重量逾30兩，市價超過700萬元，去年爐主黃芳柎卸任前打了7面金牌總重8兩答謝神恩，花費近160萬元，也在今日點交。

今年過爐路線循百年香路前行，全程約7.8公里，將以徒步方式過爐，宋文傑表示，靖興里睽違10年輪值，此次過爐路線已相隔30年之久，3月8日上午七點從大埤豐田成功廟發炮起駕，預估中午12時30分抵達靖興里靖興宮，全村將以千桌流水席款待各房股信徒，歡迎各界信眾一同恭迎國姓公聖駕。

