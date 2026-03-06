快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台南萌翻天「菜奇鴨」正式註冊商標 周邊商品上市倒數

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南「菜奇鴨」及「夜奇鴨」兄弟最近為國際蘭展出任務拍宣導片， 超萌模樣更成功圈粉。圖／台南市場處提供
台南「菜奇鴨」及「夜奇鴨」兄弟最近為國際蘭展出任務拍宣導片， 超萌模樣更成功圈粉。圖／台南市場處提供

台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」受到民眾喜愛，尤其是在最美古蹟市場西市場開幕時推出的「菜奇鴨」公仔爆紅，但有錢也買不到，民眾不只到市長黃偉哲粉專敲碗，公開行程也常被當面指名要買 「菜奇鴨」，台南市場處表示，目前「菜奇鴨」的立體、平面及文字商標皆已於今年1月完成申請，後續周邊商品會陸續推出。

台南市場處代理處長林士群表示，「菜奇鴨」相關商標及周邊商品開發進度順利，市府已完成多項核心商標申請，並計畫分階段推出特色商品，並透過與其他IP結合，以及市府活動的行銷推廣，提升「菜奇鴨」IP的知名度，為後續商品化做準備。

針對商品推出時程，市場處將先盤點現有紀念品及IP商品，預計於3月至4月初推出第一波商品，並邀請市長為商品開箱，首波商品預計將透過文化局既有通路上架。

至次「菜奇鴨」絨毛公仔因造價高，列為第二波商品開發，會採授權方式生產，目前市場處正與西市場、花園夜市及武聖夜市等業者洽談授權合作，將「菜奇鴨」IP融入商品設計及產品整合。他舉例，將布偶商品結合市場及夜市銷售通路等，應該在下半年可以上市。

此外，市場處也計畫與台南市農產行銷公司合作，將「菜奇鴨」IP與在地農特產品結合，進行包裝及平面設計，推出具有台南特色的限量禮盒，強化地方品牌形象及文化行銷效果。

林士群強調，「菜奇鴨」IP商品化策略將以分階段、結合在地資源的方式推進，期待帶動地方經濟與文化創意產業發展。最近「菜奇鴨」與「夜奇鴨」兄弟攜手拍攝國際蘭展宣導片，可愛萌樣又成功圈粉更多人。

台南「菜奇鴨」最近為國際蘭展出任務拍宣導片， 超萌模樣更成功圈粉。圖／台南市場處提供
台南「菜奇鴨」最近為國際蘭展出任務拍宣導片， 超萌模樣更成功圈粉。圖／台南市場處提供

台南「菜奇鴨」及「夜奇鴨」兄弟最近為國際蘭展出任務拍宣導片， 超萌模樣更成功圈粉。圖／台南市場處提供
台南「菜奇鴨」及「夜奇鴨」兄弟最近為國際蘭展出任務拍宣導片， 超萌模樣更成功圈粉。圖／台南市場處提供

台南「菜奇鴨」及「夜奇鴨」兄弟最近為國際蘭展出任務拍宣導片， 超萌模樣更成功圈粉。圖／台南市場處提供
台南「菜奇鴨」及「夜奇鴨」兄弟最近為國際蘭展出任務拍宣導片， 超萌模樣更成功圈粉。圖／台南市場處提供

民眾敲碗「菜奇鴨」玩偶，台南市過年期間舉辦特色公園遊戲場打卡集章抽200名幸運者，竟有上萬民眾參加。圖／台南市政府提供
民眾敲碗「菜奇鴨」玩偶，台南市過年期間舉辦特色公園遊戲場打卡集章抽200名幸運者，竟有上萬民眾參加。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲（中）與最夯的吉祥物「夜奇鴨」（右）及「菜奇鴨」（左）。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）與最夯的吉祥物「夜奇鴨」（右）及「菜奇鴨」（左）。圖／台南市政府提供

台南「菜奇鴨」及「夜奇鴨」兄弟最近為國際蘭展出任務拍宣導片， 超萌模樣更成功圈粉。圖／台南市場處提供
台南「菜奇鴨」及「夜奇鴨」兄弟最近為國際蘭展出任務拍宣導片， 超萌模樣更成功圈粉。圖／台南市場處提供

台南 文化局 商品

延伸閱讀

影／台中菜奇「鴉」撞名台南菜奇「鴨」？黃偉哲笑回：仙拚仙也不錯

影／地方期待多年 台南中洲市場重建與活動中心動土

全家導入味噌湯機對決7-ELEVEN 現做玉米濃湯 超商熱湯戰開打

台中菜奇「鴉」公園撞名台南人氣菜奇「鴨」 台南市場處回應了

相關新聞

台南萌翻天「菜奇鴨」正式註冊商標 周邊商品上市倒數

台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」受到民眾喜愛，尤其是在最美古蹟市場西市場開幕時推出的「菜奇鴨」公仔爆紅，但有錢也買不到，民眾不只到市長黃偉哲粉專敲碗，公開行程也常被當面指名要買 「菜奇鴨」，台南市場處表示，目前「菜奇鴨」的立體、平面及文字商標皆已於今年1月完成申請，後續周邊商品會陸續推出。

經典賽台日大戰熱血開打 台南推「應援系」農產零嘴國際蘭展限時集結

第六屆世界棒球經典賽6日晚間6點將開打台日大戰，為應援守在電視機前為台灣加油的熱血觀眾，台南市政府農業局特別推薦4款此次蘭展中，買氣超旺的農產零嘴，包括台南市農會「虱目魚酥條」、麻豆區農會「柚香爆蝦」、鹽水區農會「番茄軟Q糖」及北門區農會「紅蔥玉米脆」等，上述產品目前於「國際蘭展農產品精品館」一次集結，在地農產與創新工藝的人氣零嘴，讓球迷一邊吶喊、一邊享受最地道的「台灣味」。

工地土方不卡關 南市推土方交換、增土資場等新制上路

為提升建築工程剩餘土石方去化效率，並解決土方暫置及處理問題，台南市政府工務局推動「建築工程土方多元處理制度」，透過增加土資場容量、開放異地暫置、推動窪地回填、建立土方交換制度、設置公辦暫置區及延長建築期限等六大策略，強化土方管理與調度機制，兼顧工程需求與環境管理，協助公共及民間建設順利推動。

影／地方期待多年 台南中洲市場重建與活動中心動土

台南市「中洲公有零售市場暨活動中心」重建今天動土，預計明年完工。希望結合市場與社區服務，提升公共安全強化服務機能。市長黃偉哲致詞特別要求必須按時程完成、也不能變更設計或追加預算，更不允許減項驗收，他也會特別拜託下任市長留意。

26年不間斷！台南「熱血藥師」周日號召挽袖 贈品超值有得選

春節過後全台血液庫存警報頻傳。台南仁德太子藥局人稱「熱血藥師」的創辦人許文華，這個周日將連續26年自辦公益捐血。許藥師年年自費準備實用禮物、吸引大批鄉親參與，近年企業界好友得知也紛紛贊助贈品，呼籲民眾踴躍挽袖救人。

歷經風災...黃花風鈴木再綻金黃 八掌溪畔潮風鈴音樂市集明登場

春神報到，春節過後氣溫回升，嘉義八掌溪堤防旁的黃花風鈴木悄然綻放，一串串金黃花朵在枝頭搖曳，為河岸鋪上一層耀眼春色。今年花況，少了往昔鋪天蓋地的「黃色風暴」，去年丹娜絲颱風登陸侵襲，重創樹木，不少風鈴木枝幹折損、樹勢受損。歷經風災與枯水期考驗，部分樹木元氣大傷，使得今年規模難以重現盛況。儘管如此，仍然盛放的黃花更顯珍貴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。