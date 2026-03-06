台南萌翻天「菜奇鴨」正式註冊商標 周邊商品上市倒數

台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」受到民眾喜愛，尤其是在最美古蹟市場西市場開幕時推出的「菜奇鴨」公仔爆紅，但有錢也買不到，民眾不只到市長黃偉哲粉專敲碗，公開行程也常被當面指名要買 「菜奇鴨」，台南市場處表示，目前「菜奇鴨」的立體、平面及文字商標皆已於今年1月完成申請，後續周邊商品會陸續推出。

台南市場處代理處長林士群表示，「菜奇鴨」相關商標及周邊商品開發進度順利，市府已完成多項核心商標申請，並計畫分階段推出特色商品，並透過與其他IP結合，以及市府活動的行銷推廣，提升「菜奇鴨」IP的知名度，為後續商品化做準備。

針對商品推出時程，市場處將先盤點現有紀念品及IP商品，預計於3月至4月初推出第一波商品，並邀請市長為商品開箱，首波商品預計將透過文化局既有通路上架。

至次「菜奇鴨」絨毛公仔因造價高，列為第二波商品開發，會採授權方式生產，目前市場處正與西市場、花園夜市及武聖夜市等業者洽談授權合作，將「菜奇鴨」IP融入商品設計及產品整合。他舉例，將布偶商品結合市場及夜市銷售通路等，應該在下半年可以上市。

此外，市場處也計畫與台南市農產行銷公司合作，將「菜奇鴨」IP與在地農特產品結合，進行包裝及平面設計，推出具有台南特色的限量禮盒，強化地方品牌形象及文化行銷效果。

林士群強調，「菜奇鴨」IP商品化策略將以分階段、結合在地資源的方式推進，期待帶動地方經濟與文化創意產業發展。最近「菜奇鴨」與「夜奇鴨」兄弟攜手拍攝國際蘭展宣導片，可愛萌樣又成功圈粉更多人。

台南「菜奇鴨」最近為國際蘭展出任務拍宣導片， 超萌模樣更成功圈粉。圖／台南市場處提供

民眾敲碗「菜奇鴨」玩偶，台南市過年期間舉辦特色公園遊戲場打卡集章抽200名幸運者，竟有上萬民眾參加。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲（中）與最夯的吉祥物「夜奇鴨」（右）及「菜奇鴨」（左）。圖／台南市政府提供